Πολιτική

Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνα ταξιτζή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έναν Έλληνα οδηγό ταξί «πέτυχε» στο δρόμο ο Πρωθυπουργός. Η συνομιλία τους.

Τον πρωθυπουργό είδε ένας Έλληνας ταξιτζής της Νέας Υόρκης, τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμπαινε σε κτήριο.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη, για τη Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα μιλήσει την ερχόμενη Παρασκευή και ο οδηγός τον είδε από μακριά και τον φώναξε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε κοντά του, έκπληκτος. «Πού είσαι ρε μεγάλε», τον ρώτησε από πού είναι.

Ο οδηγός του απάντησε ότι, είναι από την Τρίπολη και ζει 50 χρόνια στη Νέα Υόρκη, μέσα από το όχημά του και αφού χαιρετήθηκαν, ακολούθησε ο καθένας το δρόμο του.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία στα ΜΜΜ: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους (εικόνες)

Σταϊκούρας για επίδομα θέρμανσης: πιθανή η επέκταση στο 2023 (βίντεο)

Κορονοϊός: Για φθινοπωρινό κύμα της πανδημίας ετοιμάζεται ο EMA