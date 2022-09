Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Το Βέλγιο σβήνει φώτα και πινακίδες

Οι αποφάσεις που πήρε το Βέλγιο για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Μείωση της θερμοκρασίας και σβήσιμο των πινακίδων και των φώτων στις βιτρίνες αποφάσισε ο τομέας του εμπορίου στο Βέλγιο.

Από 1η Οκτωβρίου, μία ώρα μετά το κλείσιμο των καταστημάτων, οι επιγραφές, τα φώτα στις βιτρίνες και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων θα σβήνουν. Επίσης, αποφασίστηκε να μένουν κλειστές οι πόρτες των καταστημάτων κατά τις εργάσιμες ώρες - όπου είναι δυνατόν - όταν αυτές είναι χειροκίνητες. Τέλος, η θερμοκρασία στο εσωτερικό των καταστημάτων θα περιοριστεί στους 19 βαθμούς Κελσίου.

«Οι προσπάθειες που έγιναν επιτρέπουν να γίνουν σημαντικές οικονομίες. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η μείωση του θερμοστάτη κατά ένα βαθμό καθιστά δυνατή την επίτευξη μέσης εξοικονόμησης 7% έως 8% στην κατανάλωση θέρμανσης», εξηγεί ο Ντομινίκ Μισέλ της ομοσπονδίας εμπορίου και υπηρεσιών του Βελγίου. Εκτιμάται, ότι το σβήσιμο των φώτων εκτός των ωρών λειτουργίας θα εξοικονομήσει 12,5% έως 15%.

