Life

Μάνου - Δημάκης: ο αρραβώνας στις φυλακές, η ανάρτηση και τα βίντεο από το κελί (βίντεο)

Αποκαλύψεις της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, για τον κρατούμενο στις Φυλακές Κορυδαλλού και τον αρραβώνα με την κόρη της Σοφίας Βόσσου. Τι λέει η Ερασμία Μάνου για τις αντιδράσεις

Η κόρη της Σοφίας Βόσσου, Ερασμία Μάνου αρραβωνιάστηκε τον κρατούμενο Βασίλη Δημάκη μέσα στις Φυλακές Κορυδαλλού, όπως αποκάλυψε η ίδια στα social media.

H τραγουδίστρια γνωρίστηκε με τον αγαπημένο της, που κρατείται στις Φυλακές Κορυδαλλού, μετά από ένα μήνυμα συμπαράστασης που του έστειλε, όταν εκείνος έκανε απεργία πείνας.

Ο αρραβώνας έγινε με ειδική άδεια που δόθηκε από το Συμβούλιο των Φυλακών, στις 14 Σεπτεμβρίου, όπως ειπώθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», παρουσία και της Σοφίας Βόσσου.

Σε ανάρτηση της στο Facebook, μετά την δημοσιοποίηση του αρραβώνα και τις ποικίλες αντιδράσεις που ακολούθησαν, η Ερασμία Μάνου αναφέρει:

«Ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους σας για τη στήριξη και την αγάπη. Οι κοινωνίες θα αλλάξουν μόνο από ανθρώπους σαν εσάς που μπήκατε στον κόπο να στείλετε ένα μήνυμα αγάπης, γνωστούς και αγνώστους. Σαν όλους εσάς που έχετε μάθει να ζείτε κάθε στιγμή όπως της αξίζει, σαν όλους εσάς που βλέπετε το φως στο σκοτάδι,

σαν όλους εσάς που νιώθετε και ενσυναισθάνεστε .

Βλέπετε, στη ζωή μου ακολουθούσα πάντα την καρδιά και το ένστικτο μου και αυτή τη φορά συμβαδίζουν χέρι - χέρι . Δεν ζήτησα συμβουλές, ούτε ευχές από κανέναν, θέλησα μόνο να ακουστεί η αλήθεια μου, η αλήθεια μας.

Όσοι τρομάζουν με την αλήθεια ,

δικό τους πρόβλημα!

Ο Βασίλης, εγώ και ο κοινός μας κύκλος λατρεμένων ανθρώπων , χαμογελάμε καθημερινά, νιώθουμε ευλογημένοι και ονειρευομαστε το παρακάτω μας

με αγάπη και συντροφικότητα.

Δύσκολες λέξεις αλλά δεν πειράζει ...

Εύχομαι αυτή η ιστορία να γίνει η αφορμή να τις κατανοήσουν κάποιοι, άλλοι να τις τολμήσουν χωρίς φόβο κι άλλοι να καταλάβουν πως μεγαλύτερη υπερηφάνεια από το να λέγεσαι άνθρωπος και να μπορείς να αγαπάς ειλικρινά και ξάστερα κόντρα στα πάντα σχεδόν ,

δεν υπάρχει!

Σας ευχαριστώ θερμά όλους και πάλι.

Στέλνω αγάπη και αγκαλιά ... ».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό», μετά από τις λεπτομέρειες για την τελετή του αρραβώνα, αναφέρθηκαν τα ωφελήματα που θα έχει ο Βασίλης Δημάκης εφόσον παντρευτεί την Ερασμία Μάνου, ως προς το δικαίωμα μη μεταγωγής του σε άλλη φυλακή.

Παράλληλα προβλήθηκε βίντεο με τον κρατούμενο να τραγουδά μέσα στο κελί των Φυλακών Κορυδαλλού, εγείροντας ερωτήματα, όπως ανέφεραν οι Τάσος Τεριάκης και Γιώργος Λιάγκας, αναφορικά με την ύπαρξη κινητών στις φυλακές, κάτι που απαγορεύονται, με τους παρουσιαστές να επισημαίνουν ιδιαίτερα πως ο Βασίλης Δημάκης έχει και κανάλι στο YouTube, στο οποίο ανεβαίνουν διαρκώς βίντεο μέσα από τις φυλακές.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

