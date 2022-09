Οικονομία

Ρεύμα - Φυσικό αέριο: η επιδότηση για τους λογαριασμούς τον Οκτώβριο

Ποια είναι τα ύψη της επιδότησης στις τρεις κλίμακες κατανάλωσης.

Τον νέο μηχανισμό των επιδοτήσεων σε ρεύμα και φυσικό αέριο αποκάλυψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Η κυβέρνηση, όπως είπε, έχει θέσει 3 στόχους:

στήριξη πολιτών ενεργειακή επάρκεια εξοικονόμηση ενέργειας

Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι κλιμακωτή με 3 βαθμίδες η επιδότηση, σε όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου:

Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες, απορροφάται το 90% της αύξησης με την επιδότηση να φτάνει τα 436 ευρώ ανα μεγαβατώρα. Αφορά το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα που βρίσκονται στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης.

Για μηνιαίες καταναλώσεις από 501 έως 1000 κιλοβατώρες απορροφάται το 80% της αύξησης με επιδότηση 386 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αν όμως ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τη μέση κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινη, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για μηνιαίες καταναλώσεις πάνω από 1001 κιλοβατώρες, απορροφάται το 70% της αύξησης με επιδότηση 336 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αφορά μόλις το 2% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Επίσης, αν ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τη μέση κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινη, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για ευάλωτα νοικοκυριά (κοινωνικό τιμολόγιο), απορροφάται σχεδόν το 100% της αύξησης, και η επιδότηση ανέρχεται στα 485 ευρώ η μεγαβατώρα.

Το βράδυ της Τρίτης, ανακοινώθηκαν οι χρεώσεις των παρόχων στα οικιακά τιμολόγια για το μήνα Οκτώβριο. Τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Οκτώβριο που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές είναι κοντά στα 60 λεπτά ανά κιλοβατώρα, και σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τον τρέχοντα μήνα Σεπτέμβριο. Έτσι, με την επιδότηση υπολογίζεται ότι θα πάει ίσως και κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Επιδότηση για επαγγελματικά τιμολόγια:

Για τους μη οικιακούς καταναλωτές με παροχή ισχύος έως 35 kVa , η επιδότηση για τις πρώτες 2.000 κιλοβατώρες κατανάλωσης ανέρχεται στα 398 ευρώ ανά μεγαβατώρα, απορροώντας το 80% της αύξησης

, η επιδότηση για τις πρώτες 2.000 κιλοβατώρες κατανάλωσης ανέρχεται στα 398 ευρώ ανά μεγαβατώρα, απορροώντας το 80% της αύξησης Για τους μη οικιακούς καταναλωτές με παροχή ισχύος έως 35 kVa αλλά και όλους τους υπόλοιπους που ξεπερνούν τις 2.000 κιλοβατώρες (καταναλωτές χαμηλής, μέσης ή υψηλήτς τάσης) η επιδότηση ανέρχεται στα 230 ευρώ ανά μεγαβατώρα

(καταναλωτές χαμηλής, μέσης ή υψηλήτς τάσης) η επιδότηση ανέρχεται στα 230 ευρώ ανά μεγαβατώρα Για τους αγρότες η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 436 ευώ ανά μεγαβατώρα

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 1,1 δισ. ευρώ.

Τι προβλέπεται για το φυσικό αέριο

Για το φυσικό αέριο θα υπάρξει από την ΔΕΠΑ οριζόντια επιδότηση 90 ευρώ ανα θερμική μεγαβατώρα για όλους τους οικιακούς καταναλωτές και για το σύνολο της κατανάλωσης απορροφώντας πάνω από το 50% της αύξησης. Το μέτρο να αφορά 700.000 καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγάθους κατοικίας ή παρόχου.

Σε ό, τι αφορά τα μη οικιακά τιμολόγια, η επιδότηση ανέρχεται στα 40 ευρώ ανα θερμική μεγαβατώρα. Το μέτρο αφορά και τους βιομηχανικούς καταναλωτες.

Ειδικό τέλος

«Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ενεργειακού πολέμου, τη στήριξη τωων νοικοκυριών και την ενεργειακή θωράκιση της χώρας» η κυβέρνηση εισάγει ενα ειδικό τέλος ύψους 10 ευρώ ανα θερμική μεγαβατωρα που θα επιβληθεί στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής για τις ποσότητες φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγήγ ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα έσοδα από το ειδικός τέλος θα κατευθύνονται στα Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και θα έχουν ως στόχο:

την υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων τις επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα (βιομεθάνιο και πράσινο υδρογόνο, για παράδειγμα) υποστήριξη τροποποιήσεων και επεκτάσεων, όπου χρειάζεται, υποδομής φυσικού αερίου που είναι απαραίτητες για την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου και την ενίσχυση εισαγωγών από άλλες πηγές

