Πολιτική

Νέα Υόρκη: Μητσοτάκης – Λαπίντ συναντήθηκαν για πρώτη φορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας συνάντησε για πρώτη φορά τον Ισραηλινό ομόλογό του. Τι είπαν.

Η πρώτη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη ήταν με τον πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα που αντικατοπτρίζει την στρατηγική σχέση των δύο χωρών.

Οι δυο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς πολιτικές, αμυντικές και οικονομικές σχέσεις, την πορεία των τριμερών σχημάτων συνεργασίας και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο (σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ), με έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον ισραηλινό ομόλογό του για την ακραία επιθετική ρητορική της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας και τους απαράδεκτους ισχυρισμούς της που αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία, υπογραμμίζοντας ότι υπονομεύουν την σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ προς όφελος των δύο λαών, εργαζόμενοι παράλληλα για την εμπέδωση πνεύματος συνεργασίας που θα ενισχύσει την ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίπολη: Σκοτώθηκε έφηβος σε βόλτα με ποδήλατο

Καράογλου για καρκίνο του μαστού: Νόμιζα ήμουν άτρωτος – Το ανακάλυψα κατά τύχη (βίντεο)

Μάνου - Δημάκης: ο αρραβώνας στις φυλακές, η ανάρτηση και τα βίντεο από το κελί (βίντεο)