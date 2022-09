Πολιτική

Μεταναστευτικό: “Ναυμαχία” στο Αιγαίο με τουρκικά ψέματα και προκλήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει τη χθεσινή ρητορική του Ερντογάν ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών. Βολές από Τατάρ και απάντηση από τον Γιάννη Πλακιωτάκη.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο τουίτερ συνεχίζει σήμερα το θέμα που ανέπτυξε χθες στον ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν.

«Πριν από περίπου 5 ημέρες, ο 9 μηνών Ασίμ, ο 4χρονος Αμπντουλγιαχάπ και αυτά είναι δύο αδέρφια, και δύο ενήλικες έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο λόγω της βύθισης των σκαφών τους από την Ελλάδα. Τι έφερε ένα παιδί 9 μηνών στο Αιγαίο; Και γιατί δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής πολιτικές για να αποτραπεί η είσοδος ενός παιδιού 9 μηνών στο Αιγαίο; Αυτό είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα.

Ανέβασα το βίντεο. Σκάφος λαθρομεταναστών που πήγαινε από τη Λιβύη στην Ιταλία χρειάστηκε να πάει στα σύνορα της Ελλάδας όταν τελείωσε η βενζίνη ή το ρεύμα του. Και από εκεί, υπό την επίβλεψη της Frontex, η Ελλάδα τους έβαλε σε life boats. Βύθισε μερικά από τα πράγματά τους (σκάφη) και τους άφησε στο έλεος του θανάτου στη μέση της θάλασσας.

Από το 2014 και μετά, 2005 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο», υποστήριξε.

?? Sarajevo Migration 2. Dialogue - Saraybosna 2. Goc Diyalogu Toplant?s? ??Bosna Hersek - Saraybosna https://t.co/aOwB6HXlHN — Suleyman Soylu (@suleymansoylu) September 20, 2022

Τατάρ: Ο Ερντογάν έγραψε ιστορία

«Ο Ερντογάν έγραψε ιστορία», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ σχολιάζοντας την ομιλία του Τούρκου Προέδρου στην ΓΣ του ΟΗΕ και ευχαρίστησε την Τουρκία. Για το δημοσίευμα της Μιλλιέτ για έναρξη απευθείας πτήσεων από Ρωσία ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι δεν έχει πληροφόρηση και δεν ξέρει τί λέει το ρωσικό κράτος.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του στο CNN Turk χθες το βράδυ, ο Τουρκοκύπριο ηγέτης είπε ότι «η συνεργασία μας με την Τουρκία είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό που η Τουρκία μας δίνει τόσο ξεκάθαρη στήριξη. Ο Ερντογάν έγραψε σήμερα ιστορία. Μέχρι σήμερα έγιναν πολλές συζητήσεις, εδώ και χρόνια δίνουμε έμφαση στο σημείο της ισότητας για τη συνύπαρξη στη βάση της ομοσπονδίας. Σήμερα για πρώτη φορά έγινε ένα μεγάλο βήμα με την έκκληση του κ. Ερντογάν σε όλο τον κόσμο για αναγνώριση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ταγίπ Ερντογάν ενώπιον του τουρκικού κοινού».

Σε ερώτηση για την έναρξη απευθείας πτήσεων από την Ρωσία, ο Ερσίν Τατάρ είπε «δεν έχω συγκεκριμένες πληροφορίες γι αυτό το θέμα. Τα έμαθα από τον Τύπο. Γνωρίζω ότι αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν κάνει αίτηση. Δεν ξέρω τί λέει το ρωσικό κράτος. Υπάρχει μια κινητικότητα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός Ρώσων που ζουν στην ΄τδβκ’. Έχουν σχέσεις με την Τουρκική Δημοκρατία. Μετά τον πόλεμο εφαρμόζεται εμπάργκο εναντίον της Ρωσίας με την επιβολή της ΕΕ. Οι ισορροπίες στον κόσμο και με τα μεταβαλλόμενα γεγονότα, τόσο οι ο διαμεσολαβητικός ρόλος που ανέλαβε η Τουρκία και οι σχέσεις της με τη Ρωσία είναι διαφορετικές και μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη διαδικασία».

Πλακιωτάκης: το Λιμενικό έχει σώσει πάνω από 6.000 μετανάστες

«Η Τουρκία συστηματικά τον τελευταίο καιρό προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα και παραβιάζει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η Τουρκία που ανέχεται την δράση των αδίστακτων κυκλωμάτων, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων δυστυχισμένων ανθρώπων» δήλωσε στην ΕΡΤ ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Αναφερόμενος στην επιθετική ρητορική της Τουρκίας με αφορμή τα όσα δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ ο κ. Πλακιωτάκης διερωτήθηκε πόσους διακινητές έχει συλλάβει η Τουρκία και πόσα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών έχει συλλάβει.

«Ο υπουργός των Εξωτερικών έχει δώσει την πρέπουσα απάντηση και αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού την Παρασκευή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ» είπε ο κ. Πλακιωτάκης προσθέτοντας ότι «η χώρα μας πράττει το αυτονόητο. Ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος έκανε λόγο για αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τα τελευταία δύο χρόνια το Λιμενικό έχει σώσει πάνω από 6.000 μετανάστες σε 145 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η Τουρκία συστηματικά έργα υλοποιεί το μεταναστευτικό

Ερωτηθείς για τις καταγγελίες για βιαιότητες και επαναπροωθήσεις από το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα ο κ. Πλακιωτάκης δήλωσε ότι «αντί η Τουρκία να μας κατηγορεί για pushbacks στο Αιγαίο, αυτό που έχει αξία να αναφερθεί είναι ότι επιτέλους κάποιος πρέπει να ασχολήθεί με το push forward από την Τουρκία. Και όπως πρόσθεσε επί του θέματος ο υπουργός «η Τουρκία συστηματικά έργα υλοποιεί το μεταναστευτικό».

Από την άλλη, όπως είπε «τα στελέχη, οι άνδρες και οι γυναίκες του σώματος, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο ενεργούν με τόλμη με αποφασιστικότητα γι’ αυτό και έχει και εντυπωσιακά αποτελέσματα, όχι μόνο στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και στην εξάρθρωση κυκλωμάτων λαθρεμπορίου διακίνησης ναρκωτικών. Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της ακτοπλοΐας. Προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον και αυτό οφείλεται στην πολύ καλή στρατηγική τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό από την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος μέχρι και τον τελευταίο λιμενικό. Το Σώμα συνεχίζει και παραδίδει μαθήματα ανθρωπιάς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ερωτηθείς για το πως αντιδρά το λιμενικό όταν εντοπίζει ένα πλοιάριο με παράνομους μετανάστες ο υπουργός διευκρίνισε ότι ενημερώνει την τουρκική ακτοφυλακή τονίζοντας ότι πρωταρχικό ζητούμενο είναι να προστατέψουμε τα θαλάσσια σύνορα, τα οποία είναι και θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωση

«Με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο γίνεται η διαχείριση των περιστατικών από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Γι’ αυτό και έχουμε αυτή την εντυπωσιακή μείωση πάνω από 80% τα τελευταία χρόνια στις μεταναστευτικές ροές», δήλωσε ο υπουργός.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι όταν το τουρκικό λιμενικό δεν ανταποκρίνεται τότε υπάρχουν που χρειάζονται και 5 έως 7 ώρες για να αντιμετωπιστούν.

«Όσο κι αν δεν αρέσει η στάση αυτή του λιμενικού σώματος θα συνεχιστεί. Έχουν αυξηθεί οι ροές, ειδικά τώρα που είναι πολύ έντονη η ρητορική επιθετική από την πλευρά της Τουρκίας. Τα περιστατικά είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2020. Έχουμε αυξημένη πίεση επίσης από την περιοχή του Λιβάνου από τη Λιβύη. Η Ελλάδα όμως, συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό και ένταση σε όλο το μήκος του ανατολικού Αιγαίου. Είμαστε σε πολύ μεγάλη και αυξημένη ετοιμότητα», επεσήμανε.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Σχολιάζοντας το θέμα του μεταναστευτικού προβλήματος και τη δράση των διακινητών ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι «τα κυκλώματα των διακινητών θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή δυστυχισμένων ανθρώπων και προφανώς η Τουρκία χρησιμοποιεί τους συγκεκριμένους ανθρώπους απλά για να επιτύχει γεωπολιτικές επιδιώξεις στην ευρύτερη περιοχή».

Αναφερόμενος στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. «Είναι κάτι το οποίο το έχει επισημάνει επανειλημμένως ο πρωθυπουργός. Έχουμε διαμορφώσει νέες διπλωματικές συμμαχίες, ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν και για κανένα λόγο να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Επανερχόμενος στο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας ο υπουργός Ναυτιλίας δήλωσε: «Η Ελλάδα συστηματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά και τις ανιστόρητες και προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου αλλά και των Τούρκων αξιωματούχων, έχει διεθνοποιήσει την τουρκική ρητορική για τις τουρκικές παραβιάσεις και αυτό που πλέον έχει γίνει κατανοητό σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Έχουμε απτά αποτελέσματα και δηλώσεις στήριξης υπέρ των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας τόσο από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και από τη Γαλλία».

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Μητσοτάκη – Λαπίντ συναντήθηκαν για πρώτη φορά

Καράογλου για καρκίνο του μαστού: Νόμιζα ήμουν άτρωτος – Το ανακάλυψα κατά τύχη (βίντεο)

Μάνου - Δημάκης: ο αρραβώνας στις φυλακές, η ανάρτηση και τα βίντεο από το κελί (βίντεο)