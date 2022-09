Πολιτισμός

Καραγιάννη - Δούμα για αποτέφρωση: “αν δεν ούρλιαζα δεν θα γινόταν τίποτα” (βίντεο)

Τι λέει στην εκπομπή “Το Πρωινό” η στενή φίλη της ηθοποιού, για το πρόβλημα που ανέκυψε, σχετικά με την θέληση της Μάρθας Καραγιάννη να αποτεφρωθεί.

Για το πρόβλημα που προέκυψε με την αποτέφρωση της σορού της Μάρθας Καραγιάννη, επειδή το σχετικό έγγραφο δεν είχε την υπογραφή συγγενή, πρώτου ή δευτέρου βαθμού, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», η στενή φίλη και επί πολλά χρόνια συγκάτοικος της ηθοποιού, Ντόρα Δούμα.

Η Ντόρα Δούμα ήταν η μοναδική «συγγενής από καρδιάς» και όχι εξ αίματος, εδώ και 50 χρόνια της Μάρθας Καραγιάννη.

Αυτή ανέλαβε το καθήκον να της κλείσει τα μάτια και να τακτοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες... συνάντησε όμως εμπόδια, τα οποία όμως ξεπεράστηκαν και τελικά η επιθυμία της μεγάλης ηθοποιού θα υλοποιηθεί, μετά από παρέμβαση του Ληξιαρχείου του Δήμου Αθηναίων.

«Προσπαθώ να είμαι καλά. Θα γίνει κανονικά η τελετή όπως έχουμε πει, 12 ή ώρα στο Α’ Νεκροταφείο και μετά αποτέφρωση. Ο καθένας έχει δικαίωμα να θέλει να επιλέξει τον τρόπο που θα πεθάνει. Αν δεν ούρλιαζα, δεν θα γινόταν τίποτα. Πάω στα ΚΕΠ για την τελική υπογραφή αυτήν την στιγμή. Πώς να νιώθω; Αυτά θα τα πούμε μετά. Να γίνει η τελετή και θα τα πούμε μετά αυτά», είπε η Ντόρα Δούμα στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

«Η ληξίαρχος είπε ότι για να ισχύσει ένα τέτοιο χαρτί χρειάζεται να υπάρχει υπογραφή συγγενή ή πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Συγγενής δεν υπάρχει. Αν κάποιος δεν έχει συγγενείς και θέλει να καεί δεν έχει το δικαίωμα αφήνοντας ένα χειρόγραφο χαρτί να πάει και να γίνει αυτό το πράγμα; Γιατί ο νόμος δεν κατοχυρώνει τον άνθρωπο και τη βούληση του», είχε δηλώσει την Τρίτη στον ΑΝΤ1 ο ψυχολόγος και φίλος της Μάρθας Καραγιάννης Δημήτρης Σούρας.

