Ηλιούπολη: Σύλληψη ανηλίκων για ληστεία σε σχολείο

Τρία παιδιά συνελήφθησαν για επίθεση σε βάρος άλλου παιδιού στο προαύλιο σχολείου στην Ηλιούπολη.

Τρεις 14χρονοι συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στην Ηλιούπολη, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία και απλές σωματικές βλάβες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, 18 Σεπτεμβρίου, στον προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή της Ηλιούπολης, οι τρεις κατηγορούμενοι, με τη χρήση σωματικής και λεκτικής βίας, ακινητοποίησαν έναν 13χρονο και του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Σημειώνεται ότι, πριν από τη ληστεία, ο 13χρονος, μαζί με δύο επίσης ανήλικους, είχαν συναντηθεί στον ίδιο χώρο με την ομάδα των 14χρονων, όπου διαπληκτίστηκαν.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 13χρονου για σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση, καθώς και σε βάρος των τεσσάρων κηδεμόνων των κατηγορούμενων για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων παιδιών τους.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

