Ο Φέντερερ στο Λονδίνο για την τελευταία “παράσταση”

Στο Λονδίνο είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων των φίλων του τένις. Εκεί ο Ελβετός θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι.

Την τελευταία του παράσταση αναμένεται να δώσει ο Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετός σούπερ σταρ του τένις ανακοίνωσε ότι θα κρεμάσει την ρακέτα του.

Οι εκατομμύρια θαυμαστές του θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν για τελευταία φορά στο Laver Cup, όπου θα αγωνιστεί μόνο στο διπλό.

Όπως είναι φυσικό έχει μαγνητίσει τα βλέμματα και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο Λονδίνο τον ρώτησαν αν έχει σκεφτεί να αλλάξει γνώμη. «Έχω σίγουρα τελειώσει. Το γνωρίζω αυτό, ναι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Φέντερερ.

