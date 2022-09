Life

Δίκη Φιλιππίδη - Βαγγόπουλος: η τρίτη καταγγέλλουσα, η μάσκα, το κοστούμι και ο Μπιμπίλας (βίντεο)

Τι λέει στην εκπομπή “Το Πρωινό” ο συνήγορος μιας εκ των γυναικών που κατηγορούν τον ηθοποιό, η οποία κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών. Γιατί λέει ότι λοιδορούνται οι καταγγέλλουσες; Τι απαντά στην Ελπίδα Νίνου.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τετάρτη ο Ανδρέας Βαγγόπουλος, συνήγορος της τρίτης γυναίκας που έχει κταγγείλλει τον Πέτρο Φιλιππίδη, η οποία κατέθεσε στο δικαστήριο, κεκλεισμένων των θυρών.

Αρχικώς ο δικηγόρος εξέφρασε παράπονα, λέγοντας πως «Πρέπει να υπάρχουν ίσες αποστάσεις έναντι καταγγελλουσών και κατηγορούμενου, το τεκμήριο της αθωότητας του οποίου, μέχρι την τελεσίδικη απόφαση, πρώτοι εμείς αναγνωρίζουμε. Μέσα στην διαδικασία, στο ακροατήριο, ευτυχώς υπήρξε σοβαρή αντιμετώπιση από την Πρόεδρο του δικαστηρίου, καθώς αμφισβητείτο η ψυχολογική κατάσταση των καταγγελλουσών, που βρήκαν το σθένος να μιλήσουν για αυτά που αναφέρουν ότι υπέστησαν. Οι γυναίκες αυτές λοιδορήθηκαν».

Ο συνήγορος της καταγγέλλουσας σχολίασε δηκτικά και το γεγονός πως ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν έχει βγάλει ούτε για μια στιγμή την μάσκα από το πρόσωπο του, λέγοντας ότι «στα ποινικά δικαστήρια αξιολογείται και η προσωπικότητα του κατηγορούμενου. Δικαίωμα του να φοράει προστατευτική μάσκα και στην διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Οι αντιδράσεις και στο πρόσωπο του κατηγορούμενου έχουν την δική τους σημασία. Εγώ δεν τον έχω δει ποτέ χωρίς μάσκα από την ημέρα που ξεκίνησε η δίκη».

Στο υπόμνημα του Πέτρου Φιλιππίδη, το οποίο έχει διαρρεύσει σε μέσα ενημέρωσης, ο ηθοποιός περιγράφει πως γνώρισε την καταγγέλλουσα και πως μετά από λίγη ώρα κατέληξαν μαζί στο αυτοκίνητο του, να επιδίδονται σε ερωτική πράξη, όπως υποστηρίζει ο ηθοποιός, με την πλήρη συναίνεση της γυναίκας.

Ο κ. Βαγγόπουλος επεσήμανε πως δεδομένης και της κεκλεισμένων των θυρών κατάθεσης της πελάτισσας του, δεν μπορεί να αναφέρει λεπτομέρειες για τα γεγονότα, σημείωσε ωστόσο ότι «δικονομικά, ο κατηγορούμενος μπορεί να πει και ψέματα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, γι’ αυτό και δεν ορκίζεται, σε αντίθεση με τους μάρτυρες που ορκίζονται να πουν την αλήθεια. Ακόμη δεν έχουμε ακούσει την θέση του κ. Φιλιππίδη για την δική μου εντολέα, παρότι υπάρχει το πολυσέλιδο υπόμνημα του κ. Φιλιππίδη. Επειδή δεν έχουμε φθάσει στην ώρα της απολογίας, δεν έχουμε ακούσει την θέση του κ. Φιλιππίδη, ο οποίος μπορεί να αλλάξει ότι αναφέρεται στο υπόμνημα ως προς την καταγγέλλουσα και να πει πχ. ότι δεν την έχει συναντήσει καν. Βεβαίως, η όποια μετακίνηση από την αρχική θέση του, θα αξιολογηθεί».

Ερωτηθείς πως μπορεί να αποφανθεί το δικαστήριο για το ένα υπήρξε βιασμός, όταν υπάρχουν μόνο οι μαρτυρίες της γυναίκας και του Πέτρου Φιλιππίδη, απάντησε πως «Θα ήταν παράξενο και παράδοξο να υπάρχει βιασμός και να παρακολουθεί και τρίτο άτομο. Το δικαστήριο πέρα από την άμεση απόδειξη, αν μπορεί να υπάρξει, είναι και η έμμεση απόδειξη, με βάση τις ενδείξεις. Μεταξύ των στοιχείων που αξιολογεί το δικαστήριο είναι και η προσωπικότητα όλων όσοι καταθέσουν. Στο ερώτημα μου προς την κ. Νίνου “γιατί ήθελαν να πλήξουν τον κ. Φιλιππίδη, όπως ανέφερε στην κατάθεση της;”, μου απάντησε “για την δημοσιότητα”. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει γι’ αυτό και ο συνήγορος του κ. Δημητρακόπουλου έχει υποχωρήσει από την θέση αυτή».

«Το δικαστήριο θα πρέπει να καταλήξει και στο κίνητρο για την γυναίκα αυτή, τον λόγο για τον οποίο μπήκε στην βάσανο αυτής της καταγγελίας. Δεν είναι μια θεατρική παράσταση η εκδίκαση της υπόθεσης, που πάνε οι καταγγέλλουσες για να την παρακολουθήσουν», είπε ο κ. Βαγγόπουλος.

Σχολιάζοντας την πολύκροτη κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα στο δικαστήριο, ο δικηγόρος ανέφερε πως «Η κατάθεση του κ. Μπιμπίλα ήταν πολύ σημαντική και επιβαρυντική για τον κατηγορούμενο. Ο κ. Μπιμπίλας αποδόμησε τις θέσεις του κ. Φιλιππίδη. Αν η κατάθεση του κ. Μπιμπίλα ήταν θετική για τον κατηγορούμενο, όπως λένε ορισμένοι, γιατί δεν την αναδεικνύουν και γιατί τον λένε «φίδι κολοβό; Ο κ. Μπιμπίλας κλήθηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης από τον κατηγορούμενο, ως φίλος για να πει μια καλή κουβέντα, γιατί δεν ήταν μπροστά σε τίποτα, όπως δεν ήταν και η κ. Νίνου».

«Η εντολέας μου απέχει από την εργασία της. Αντιμετώπισε την κατάσταση αυτή με μεγάλη αξιοπρέπεια», είπε ο κ. Βαγγόπουλος, λέγοντας πως στην διάρκεια του εξαμήνου από την έναρξη της δίκης, η γυναίκα εξέφρασε και την άποψη πως αν ήξερε τι θα αντιμετώπιζε ίσως να μην έκανε την καταγγελία.

Ερωτηθείς να δώσει ένα παράδειγμα, είπε ότι «ορισμένοι λένε “γιατί έρχονται στο δικαστήριο με μακριά φούστα ή με φαρδύ παντελόνι;”. Μα γιατί πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένες στο δικαστήριο. Θα μπορούσα να αντιτάξω “γιατί βλέπω τον Πέτρο Φιλιππίδη από τον Μάρτιο, συνεχώς με το ίδιο κοστούμι και να αναρωτηθώ γιατί γίνεται αυτό: επειδή έχασε κιλά ή επειδή δεν έχει χρήματα για ένα άλλο;”, αλλά δεν πέφτω σε τέτοιο επίπεδο».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη του Ανδρέα Βαγγόπουλου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

