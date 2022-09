Συνταγές

Κεφτεδάκια νησιώτικα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια διαφορετική εκδοχή της κλασσικής συνταγής μας προτείνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μέσα από "Το Πρωινό', μαζί με τα μυστικά της για αφράτα κεφτεδάκια.

Την καλύτερη συνταγή για κεφτεδάκια νησιώτικα, με ούζο και δυόσμο ετοιμασε στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό" η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρπαρίγου, η οποία μοιράστηκε μυστικά με τους τηλεθεατές για να γίνουν πιο μυρωδάτα και πιο αφράτα τα κεφτεδάκια, όταν κάποια γυναίκα της Πάρου τηγανίζει τέτοιο γαγητό, μοσχοβολάνε όλα τα σοκάκια.

Υλικά για τα νησιώτικα κεφτεδάκια

800 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος (ή ανάμεικτος μοσχάρι με χοιρινό)

3 φέτες μπαγιάτικο ψωμί σε τρίμματα

2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια τριμμένα

1 ώριμη, μεγάλη και σφιχτή ντομάτα τριμμένη

2 κ.σ. ξίδι από κρασί

4 κ.σ. ούζο

1 αυγό

1 κ.σ. γεμάτη δυόσμο αποξηραμένο

5 κ.σ. δυόσμο φρέσκο ψιλοκομμένο

1 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμαΛίγο αλεύρι

Κεφτεδάκια νησιώτικα με ούζο

Bάζουμε σε μια λεκάνη τον κιμά και τον περιχύνουμε με το ξίδι και το ούζο. Το ξίδι και το ούζο θα σπάσουν τις ίνες του κιμά και θα αφρατέψουν τα κεφτεδάκια.

Τρίβουμε τα κρεμμύδια πάνω στον κιμά γιατί χρειαζόμαστε τα υγρά τους στη ζύμη.

Τρίβουμε και τη ντομάτα μέσα στον κιμά.

Κάνουμε μια λακκούβα στον κιμά και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά.

Ρίχνουμε το αυγό, προσθέτουμε τα μυρωδικά και αλατοπιπερώνουμε με μπόλικο αλάτι.

Ρίχνουμε και τα τρίμματα από το μπαγιάτικο ψωμί για να απορροφήσουν τα πλεονάζοντα υγρά.

Ζυμώνουμε πάρα πολύ καλά το μείγμα του κιμά, μέχρι να μην έχει πια σβόλους και να έχει αφρατέψει καλά.

Σκεπάζουμε και αφήνουμε τον κιμά στο ψυγείο το λιγότερο 30 λεπτά. Όσο παραπάνω τον αφήσουμε τόσο πιο ωραία θα μοσχοβολάνε οι κεφτέδες.

Πλάθουμε κεφτεδάκια (βουτάμε τα χέρια σε ούζο για να μην κολλάει ο κιμάς) και τα πατάμε να γίνουν πλακέ ανάμεσα στις παλάμες.

Αν θέλουμε τα αλευρώνουμε τινάζοντάς τα να φύγει το περιττό αλεύρι.

Εναλλακτικά, για να γίνουν πιο ελαφριά αλλά και τραγανά, προσθέτουμε 1-2 κ.σ αλεύρι μέσα στο μείγμα του κιμά, ανακατεύουμε, πλάθουμε και τα τηγανίζουμε δηλαδή χωρίς να τα αλευρώσουμε.

Τηγανίζουμε πάντα σε ελαιόλαδο, για περίπου 3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν.

Διαβάστε και όλα τα μυστικά μου για τα πιο αφράτα τηγανητά κεφτεδάκια!

Αφήνουμε τα νησιώτικα κεφτεδάκια σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίσουν και τα σερβίρουμε με πατάτες τηγανητές και χωριάτικη σαλάτα.









Ειδήσεις σήμερα:

Καραγιάννη - Δούμα για αποτέφρωση: “αν δεν ούρλιαζα δεν θα γινόταν τίποτα” (βίντεο)

Δίκη Φιλιππίδη - Βαγγόπουλος: η τρίτη καταγγέλλουσα, η μάσκα, το κοστούμι και ο Μπιμπίλας (βίντεο)

Μάνου - Δημάκης: ο αρραβώνας στις φυλακές, η ανάρτηση και τα βίντεο από το κελί (βίντεο)