Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: Ο Κρατερός Κατσούλης στο “Πρωινό” για την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο πρωταγωνιστής για την κωμική σειρά του ΑΝΤ1 που “σηκώνει αυλαία” σήμερα. Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο που υπόσχεται να μας προσφέρει ξεχωριστές στιγμές γέλιου.

Η νέα κωμική σειρά του AΝΤ1, «Ποιος Παπαδόπουλος», κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 και, μέσα από μία αναγκαστική συγκατοίκηση, θα αλλάξει τις ισορροπίες, αλλά και τον τρόπο ζωής δύο οικογενειών, δημιουργώντας απίστευτες καταστάσεις.

Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και απρόοπτα. Κάποιες φορές, όμως, κάποια… μπλεξίματα φέρνουν τα πάνω κάτω, σε βαθμό που η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό μας. Αυτό συμβαίνει και στο «Ποιος Παπαδόπουλος;», όπως εξήγησε ο εκ των πρωταγωνιστών της σειράς, Κρατερός Κατσούλης,

Ο Κρατερός Κατσούλης μίλησε την Τετάρτη στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την κωμική σειρά που θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1.





ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Δεκαέξι χρόνια πριν. Ένα βροχερό βράδυ, δύο αντρόγυνα, ο Γιάννης και η Περιστέρα και ο Αρίστος και η Μελίνα, γίνονται γονείς στο ίδιο μαιευτήριο. Δεν ξέρουν, όμως, ότι ένα blackout, ένα χαλασμένο καροτσάκι και το κοινό τους επώνυμο, Παπαδόπουλος, θα τους ενώσει. Σήμερα, δεκαέξι χρόνια μετά, ο Αρίστος και η Μελίνα ζουν μαζί με τον γιο τους Αλέξανδρο μια πλουσιοπάροχη ζωή σε μια πολυτελή βίλα. Ο Γιάννης και η Περιστέρα από την άλλη, ζουν μαζί με τον γιο τους τον Θάνο, αλλά και τον πατέρα του Γιάννη, τον Θανάση, σε μια φτωχική μονοκατοικία παλεύοντας να τα βγάλουν πέρα με ένα δάνειο που χρωστάνε, τους κατασχέτες που τους κυνηγάνε και μόνο σταθερό εισόδημα τη σύνταξη του παππού. Ένα ατύχημα με μπαλτά και ένα κομμένο δάχτυλο θα τους φέρει όλους αντιμέτωπους με μια μεγάλη έκπληξη…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Νίκος Seymour Σταθόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Πρεμιέρα την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Φιλιππίδη - Βαγγόπουλος: η τρίτη καταγγέλλουσα, η μάσκα, το κοστούμι και ο Μπιμπίλας (βίντεο)

Καραγιάννη - Δούμα για αποτέφρωση: “αν δεν ούρλιαζα δεν θα γινόταν τίποτα” (βίντεο)

Μάνου - Δημάκης: ο αρραβώνας στις φυλακές, η ανάρτηση και τα βίντεο από το κελί (βίντεο)

Δείτε φωτογραφίες με σκηνές απο το επεισόδιο της πρεμιέρας:

Gallery