#MeToo – Κωπηλασία: Στο αρχείο οι καταγγελίες κατά προπονητών

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων για την υπόθεση.

Η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων (ΕΚΟΦΝΣ) ενημέρωσε με ανακοίνωσή της πως δεν προέκυψαν στοιχεία εις βάρος των Ομοσπονδιακών προπονητών Κωνσταντίνου Κοντομανώλη και Βασίλη Χασιώτη μετά από καταγγελία της αθλήτριας Αννέτας Κυρίδου, για σεξουαλική παρενόχληση, με πολυσέλιδο υπόμνημα προς τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, και οι φάκελοι τέθηκαν στο αρχείο.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΚΟΦΝΣ αναφέρεται:

Σας ενημερώνουμε ότι η δικαστική και πειθαρχική διερεύνηση της καταγγελίας κατά των Ομοσπονδιακών προπονητών Κ. Κοντομανώλη και Β. Χασιώτη ολοκληρώθηκαν και οι φάκελοι τέθηκαν στο αρχείο διότι δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους.

Ειδικότερα, όπως γνωρίζετε, τον Ιανουάριο του 2021 είχε προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και δυσφήμιση της Ελληνικής Κωπηλασίας μετά από ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης της μητέρας της αθλήτριας Αννέτας Κυρίδου, Χριστ. Κουρσάρη, στις 19/1/2021, από δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στις 24/1/2021, που αναπαρήγαγε την παραπάνω ανάρτηση και από καταγγελία της αθλήτριας Αννέτας Κυρίδου, στις 25/1/2021, με παραπλήσιο περιεχόμενο, προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού μας.

Με τα παραπάνω κείμενα, που είναι φανερό ότι έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους, επιχειρήθηκε να συνδεθεί η ΕΚΟΦΝΣ με την δικαιολογημένα βαρύτατη κοινωνική κατακραυγή που ακολούθησε την καταγγελία για βιασμό της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου, που έγινε στις 10/1/2021, λίγες ημέρες πριν τις καταγγελίες για την κωπηλασία.

Το ΔΣ της ΕΚΟΦΝΣ, ενεργώντας άμεσα, και με μοναδικό σκοπό την πλήρη διαλεύκανση των καταγγελιών και την προστασία των αθλητών, συνεδρίασε την ίδια ημέρα του δημοσιεύματος στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, στις 24/1/2021 και αποφάσισε να καταθέσει στη Δικαιοσύνη τον φάκελο με τα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες, να δώσει εντολή στην Πειθαρχική Επιτροπή για διενέργεια έρευνας για τις καταγγελίες και ταυτόχρονα να θέσει σε διαθεσιμότητα τους καταγγελλόμενους προπονητές μέχρι την έκδοση από τα αρμόδια Δικαστικά Όργανα τελικού πορίσματος για τα παραπάνω. Η μηνυτήρια αναφορά της ΕΚΟΦΝΣ κατατέθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών στις 27/1/2021.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιώς Μαργ. Κοστιμπάς, με αφορμή την μηνυτήρια αναφορά της ΕΚΟΦΝΣ, όπως αναφέρει στην 1η γραμμή της Διάταξής του («Λάβαμε υπόψη μας την υπ’ αρ. πρωτ. 101/27-1-2021 μηνυτήρια αναφορά της ΕΚΟΦΝΣ, με έδρα το Μικρολίμανο Πειραιά...»), πραγματοποίησε λεπτομερή έρευνα και εξέδωσε την υπ’ αρ. 228/2022 (ΑΒΜ Α2021/1685) Απορριπτική Διάταξη, με την οποία απέρριψε τις καταγγελίες και έθεσε τον φάκελο στο αρχείο, διότι έκρινε ότι σε βάρος των καταγγελθέντων προπονητών Κ. Κοντομανώλη και Β. Χασιώτη δεν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκων, των γενετήσιων πράξεων ενώπιον ανηλίκων και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Επιπλέον επί της από 25/1/2021 καταγγελίας της Αν. Κυρίδου επιλήφθηκε και η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η ΕΦΙΠΗΔ εξέδωσε την υπ’ αρ. 43/2021 απόφαση, με την οποία έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν προκύπτουν ενδείξεις σεξουαλικής παρενόχλησης αθλητών εκ μέρους των Κ. Κοντομανώλη και Β. Χασιώτη» και έθεσε επίσης την καταγγελία στο αρχείο.

Με τις αποφάσεις αυτές έκλεισε οριστικά ο κύκλος των ανερμάτιστων καταγγελιών και της δυσφήμισης της ΕΚΟΦΝΣ και των προπονητών της. Το ΔΣ της Ομοσπονδίας θα συνεχίσει αταλάντευτα την προσπάθειά του για να φέρει κι άλλες επιτυχίες στα ελληνικά κουπιά, μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο το 2021 και την πρώτη θέση στον κόσμο στους εφήβους το 2022, μεριμνώντας παράλληλα για την προστασία των αθλητών της κωπηλασίας.

Ταυτόχρονα, ενεργώντας με αίσθημα καθήκοντος, αντί να επιλέγει την οδό του εφήμερου εντυπωσιασμού μέσω της δημοσιότητας, θα απευθύνεται πάντοτε στα ανεξάρτητα θεσμικά όργανα της Πολιτείας (Εισαγγελέα, ΑΣΕΑΔ, ΕΦΙΠΗΔ κλπ) για τον πραγματικό έλεγχο και την τιμωρία των πιθανών παραβατών του νόμου».

