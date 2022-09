Πολιτισμός

“ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ”: Η σειρά κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Η κινηματογραφική υπερπαραγωγή της Μιμής Ντενίση έρχεται στον ΑΝΤ1, σε μία μίνι σειρά που θα καθηλώσει…

100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης, σε μια επέτειο που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην Ιστορία της πατρίδας μας, ο ΑΝΤ1 τιμά τον ελληνισμό και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο χρόνο που κρατά τις μνήμες και τις παραδόσεις ζωντανές.

Στο πλαίσιο της επετείου για τη Μικρασιατική καταστροφή, η «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» της Μιμής Ντενίση, η μεγαλύτερη παραγωγή που έγινε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και συγκίνησε το κοινό, έρχεται στον ΑΝΤ1 σε μία μίνι σειρά για να καθηλώσει και τους τηλεθεατές.

Η πολυαναμενόμενη σειρά κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 22:00. Η «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» αποτελείται από 4 επεισόδια και περιλαμβάνει πλούσιο αποκλειστικό υλικό και ανέκδοτες σκηνές από την κινηματογραφική ταινία.

Ζωές που άλλαξαν για πάντα. Καταστροφές, τραγωδίες, απώλειες, χαμένες πατρίδες, οικογένειες και έρωτες. Γεγονότα που σημάδεψαν τη νεότερη Ιστορία της Ελλάδας, αλλά και πολλές γενιές ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους τα πάντα με τον πιο σκληρό τρόπο.

Με πρωταγωνιστές τους Μιμή Ντενίση, Λεωνίδα Κακούρη, Burak Hakki, Κρατερό Κατσούλη, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Γιάννη Βογιατζή και ένα επίσης δυνατό διεθνές καστ, με γυρίσματα σε Λέσβο, Χίο, Αθήνα, Πειραιά και Φάληρο, με σύγχρονα ψηφιακά εφέ, καθώς και εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, η σειρά αφηγείται με μαεστρία και ρεαλισμό τα τραγικά ιστορικά γεγονότα, αναδεικνύει την πολυπολιτισμική ταυτότητα της τότε Σμύρνης και μας θυμίζει ότι κάθε λαός έχει μια χαμένη πατρίδα, κάθε λαός έχει τη Σμύρνη του.

«ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ». Ένα συγκλονιστικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά στον ΑΝΤ1 την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 22:00 και κάθε Πέμπτη μέσα από 4 συναρπαστικά επεισόδια.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ

Μια συναυλία μνήμης στον ΑΝΤ1

Αμέσως μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου της σειράς «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ», την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 23:00, ο ΑΝΤ1 θα προβάλει σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση μια συναυλία μνήμης με τις μοναδικές ερμηνείες της Άλκηστης Πρωτοψάλτη και της Γλυκερίας με τη συμμετοχή της ορχήστρας Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας σε συνδυασμό με αποσπάσματα από την ταινία "Σμύρνη μου αγαπημένη" σε σενάριο Μιμής Ντενίση και σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη.

Η συναυλία μαγνητοσκοπήθηκε στον Φαληρικό Όρμο, στην προσομοίωση της καμένης προκυμαίας της Σμύρνης για τα γυρίσματα της ταινίας και την καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια του προγράμματος είχε ο Ανδρέας Κατσιγιάννης.

«Σμύρνη μου αγαπημένη»

Μια παραγωγή της Tanweer Productions

Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin Sherman - Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έργο της Μιμής Ντενίση

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Παραγωγόςς: Διονύσης Σαμιώτης

Executive Producers: Joseph Samaan, Μιμή Ντενίση

Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης, Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντούση, Ozdemir Ciftcioglu, Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης Εγγλέζος, Έφη Γούση, Nathan Thomas, Χρήστος Στεργιογλου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan Skinner, Δάφνη Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Ναταλία Δραγούμη, Μανώλης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian Roberson, Joanna Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής

Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan Hampshire και ο Rupert Graves





Δείτε εικόνες απο την μινι σειρά του ΑΝΤ1, «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ»:

