ΠτΔ σε Ανδρουλάκη για υποκλοπές: Τοποθετήθηκα εξ αρχής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου

Εφ’όλης της ύλης ήταν η πρώτη συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε λίγο μετά το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ήταν η πρώτη συνάντηση του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας από την εκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε στην κυρία Σακελλαροπούλου ότι ζήτησε τη συνάντηση καθώς συνεχίζεται η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση, που πλήττει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και οι απαράδεκτες προκλήσεις του Ερντογάν εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων, που είναι πέρα από κάθε σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών καλής γειτονίας. «Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια ολιστική απάντηση από την Ευρώπη, που θα αφορά και το εμπάργκο όπλων αλλά και βέβαια μια νέα αρχιτεκτονική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, με την οποία θα διασφαλίζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», προσέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επίσης, έθεσε το ζήτημα των υποκλοπών, λέγοντας ότι δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα αλλά ένα ζήτημα δημοκρατίας και πρέπει να κλείσει χωρίς να μείνει καμία σκιά στο πολιτικό σύστημα, κι αυτό πρωτίστως είναι ευθύνη της κυβέρνησης». Όπως επισήμανε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο κ. Ανδρουλάκης, «είναι αδιανόητο να υπάρχουν νησίδες λειτουργίας του κράτους που κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω της Δικαιοσύνης και υπεράνω του κοινοβουλευτικού ελέγχου». «Πραγματικά ελπίζω αυτή η υπόθεση να είναι εντέλει μια ευκαιρία να ενισχυθούν περαιτέρω οι ανεξάρτητες αρχές στη χώρα μας, που ακόμα και σ΄ αυτή την περίπτωση ο ρόλος τους θα είναι πάρα πολύ κρίσιμος, ώστε να υπάρχει μια διασφάλιση του κράτους δικαίου- και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε δυναμικά για το μέλλον και πώς πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω για να διασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους θεσμούς και τη Δημοκρατία μας».

Από τη πλευρά της η κυρία Σακελλαροπούλου σημείωσε για τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν ότι «η χώρα είναι πάντα έτοιμη για διάλογο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι να υπερασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πως άκουσε την τοποθέτησή του με μεγάλο ενδιαφέρον ενώ υπενθύμισε ότι εξ αρχής είχε επισημάνει την ανάγκη άμεσης και πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.

«Δεδομένου ότι αυτή άπτεται της λειτουργίας του πολιτεύματος και του κύρους των δημοκρατικών θεσμών, τοποθετήθηκα επί της αρχής με σαφήνεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου. Κύριε πρόεδρε, έχω πλήρη γνώση και συνείδηση των ορίων του αξιώματός μου, σύμφωνα και με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προσέθεσε ότι για το θέμα αρμόδια όργανα εν προκειμένου είναι η Βουλή και η Εξεταστική της Επιτροπή, καθώς και η Δικαιοσύνη, στην οποία ο κ. Ανδρουλάκης έχει προσφύγει.

«Ήδη η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της ενώπιον των Αρχών και επιθυμία όλων μας είναι να ολοκληρωθεί και η έρευνα να αποφέρει καρπούς το συντομότερο. Οποιαδήποτε παράταση αυτής της εκκρεμότητας είναι επιζήμια για τη Δημοκρατία μας. Η υπόθεσή σας ανέδειξε με τον πιο εύγλωττο τρόπο την ανάγκη βελτίωσης σε επίπεδο νομοθεσίας και καλών πρακτικών του ισχύοντος νομικού πλαισίου και θωράκισης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου κάθε εξαίρεση από την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών πρέπει να ερμηνεύεται στενά και να υπόκειται σε έλεγχο και λογοδοσία», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου ο κ. Ανδρουλάκης προέβη στην ακολουθούμενη δήλωση:

«Είχαμε μία γόνιμη συζήτηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση που πλήττει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, αλλά και συνολικά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών, τις συνεχείς προκλήσεις τόσο του κ. Ερντογάν όσο και μέρους στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας οι οποίοι εργαλειοποιούν το θέμα του προσφυγικού- μεταναστευτικού -όπως είδαμε και χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών από τον ίδιο τον κ.Ερντογάν- . Προκαλούν μη σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Σε αυτό χρειάζεται ένα αρραγές εσωτερικό μέτωπο το οποίο θα αγωνιστεί ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει μία ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση αυτής της προκλητικότητας.

Η θέση μου είναι ότι το καθεστώς μίας υπό ένταξη χώρας της Τουρκίας είναι μία χίμαιρα. Πρέπει να πάμε σε μία νέα ειδική σχέση η οποία να οδηγεί σε σεβασμό των δικαιωμάτων μας από την Τουρκία, να υπάρξει απόφαση επιβολής καθολικού εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία από όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη, διότι ο κ. Ερντογάν αποτελεί ένα διεθνή ταραξία από το Νότιο Καύκασο, τη Μέση Ανατολή ως την Ανατολική Μεσόγειο.

Τέλος, συζητήσαμε με την Πρόεδρο και το θέμα των υποκλοπών. Αυτό που είπα είναι ότι δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα Δημοκρατίας, αφορά το κράτος δικαίου, αφορά τη διάκριση εξουσιών. Δεν πρέπει αυτή η υπόθεση να αφήσει καμία σκιά στην πολιτική ζωή του τόπου γι΄ αυτό ζητάω ξανά από τον κ. Μητσοτάκη νόμιμα, βάσει του νόμου του 2008 (άρθρο 14 παρ. 4 ν. 3649/2008.), να κάνει άρση του απορρήτου ώστε να μάθει ο ελληνικός λαός με νόμιμο τρόπο την αλήθεια. Είναι αδιανόητο κάποιοι να θεωρούν ότι θα υπάρχουν νησίδες στη λειτουργία του κράτους μας, οι οποίες δε θα υπόκεινται ούτε στον έλεγχο της δικαιοσύνης ούτε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Και νομίζω ότι αυτά που λέω έγιναν ξεκάθαρα και με την χθεσινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής. Είναι διαβολική σύμπτωση ότι ξεκινάει η παρακολούθηση μου για εθνικούς λόγους μόλις έθεσα υποψηφιότητα και τελειώνει ο εθνικός κίνδυνος μόλις εκλέχθηκα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Μα αν ήμουν ως ευρωβουλευτής εθνικός κίνδυνος, ως Πρόεδρος θα ήμουν ακόμα μεγαλύτερος.

Είναι διαβολική σύμπτωση ότι η χρονική διαφορά της επισύνδεσης από την ΕΥΠ με την απόπειρα του Predator είναι λίγων ημερών; Είναι διαβολική σύμπτωση αυτό που είπε ο αξιότιμος κ. Ράμμος χθες ότι τη μέρα που οι δικηγόροι μου πάνε στην ΑΔΑΕ την ίδια μέρα καταστρέφεται το αρχείο παρακολούθησης; Γιατί καταστράφηκε το αρχείο παρακολούθησης; Διότι προφανέστατα κάποιοι σήμερα θα έπρεπε να απολογηθούν διότι οι δύο μήνες παρακολούθησης πήραν παράταση ένα μήνα ακόμη για να φτάσουν μέχρι το πέρας της εκλογικής διαδικασίας.

Και πώς να απολογηθούν; Έπρεπε να έχουν βρει κάτι χειροπιαστό τους πρώτους δύο μήνες για να δώσουν την παράταση. Προφανέστατα δεν έχουν να πουν τίποτα για όλα αυτά.

Δεν έχουν συνωμοτήσει οι πλανήτες εις βάρος μου, αλλά ένας παρακρατικός μηχανισμός ο οποίος θα πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό αγωνίζομαι. Πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια είναι το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού μας συστήματος το οποίο θέλει την Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου αυτές οι πρακτικές θα είναι καταδικαστέες και δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον εις βάρος κανενός πολίτη.

Δεν μπορεί το απόρρητο να είναι αλά καρτ κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δε μπορεί το απόρρητο να μην ισχύει για τον κ. Ρουμπάτη διότι αυτό σας βολεύει, αλλά το απόρρητο να ισχύει για τον κ. Δεμίρη και τον κ. Κοντολέοντα γιατί φοβάστε ότι θα πληγεί το κύρος της Κυβέρνησης. Τα αλά καρτ δείχνουν έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς και στη δημοκρατία».

