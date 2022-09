Οικονομία

Τουρισμός - Κικίλιας: Αυξημένες φέτος οι αφίξεις από Γαλλία σε σχέση με το 2019

Εντυπωσιακή η αύξηση του αριθμού των Γάλλων που φέτος προτίμησαν να περάσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

«Τα μηνύματα που παίρνουμε για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου είναι ελπιδοφόρα, οι προσπάθειές μας συνεχίζουν να αποδίδουν καρπούς» δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας μετά τις επαφές που είχε με επικεφαλής αεροπορικών εταιρειών και tour operators της Γαλλίας, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης IFTM-Top Resa 2022 στο Παρίσι.

Όπως ανέφεραν στον υπουργό οι παράγοντες της αγοράς -σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση-, η επιτυχία του φετινού καλοκαιριού για τον ελληνικό τουρισμό δίνει ώθηση για τους επόμενους μήνες και συμβάλλει καθοριστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας.

Στη συνάντηση με στελέχη της Air France, ο διευθυντής Ευρώπης της εταιρείας, Frederic Descours, και o διευθυντής Marketing, Frederic Ribes, επεσήμαναν ότι φέτος καταγράφηκε 50% αύξηση στη διαθεσιμότητα θέσεων συγκριτικά με το 2019, ενώ από την Transavia, η CEO Nathalie Stubler και ο γενικός δ/ντής Nicolas Henin, ανέφεραν πως η διαθεσιμότητα θέσεων αυξήθηκε κατά 60% σε σχέση με την προ Covid περίοδο και εξέφρασαν το ενδιαφέρον για επιπλέον 10% αύξηση για το 2023.

Σύμφωνα με τις αεροπορικές εταιρείες, η φετινή επιτυχία είχε ως αποτέλεσμα την παράταση πτήσεων για έναν επιπλέον μήνα, με τις αφίξεις από Γαλλία να καταγράφουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου αύξηση κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και με την περαιτέρω επιμήκυνση να έχει ισχυρές προοπτικές.

Από την πλευρά τους, οι tour operators (SELECTOUR, Voyage Prive κ.ά) ενημέρωσαν τον κ. Κικίλια ότι έχουν πουλήσει όλα τα πακέτα τους για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τους επόμενους μήνες και ότι το 2023 θα είναι χρονιά εδραίωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων ο κ. Κικίλιας δήλωσε:

«Τα μηνύματα που πήραμε από τους επικεφαλής των αεροπορικών εταιρειών και τους tour operators για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας είναι ελπιδοφόρα. Η πολύ καλή αυτή εικόνα οφείλεται στην εξαιρετική πορεία της καλοκαιρινής σεζόν που έφερε την Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης και όχι μόνο. Για τους Γάλλους φέτος η χώρα μας είναι δεύτερος πιο δημοφιλής προορισμός με 23% αύξηση στις αφίξεις σε σχέση με το 2019. Η ισχυρή συμμαχία που αρχίσαμε να χτίζουμε από πέρυσι το φθινόπωρο αποδίδει καρπούς και πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία όλων των δυνάμεων (αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδόχοι, τοπική αυτοδιοίκηση, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) θα έχουμε και συνέχεια. Με όλες μας τις δυνάμεις, κάνουμε τα πάντα για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, των μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων και της μέσης ελληνικής οικογένειας. Κάθε ημέρα που παρατείνεται η σεζόν, κάθε ευρώ παραπάνω που έρχεται από τον κάθε ταξιδιώτη, είναι κέρδος».

