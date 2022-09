Πολιτική

Μεταναστευτικό – Μηταράκης: Διακινητές προσπαθούν να ανοίξουν νέες διαδρομές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τον Ερντογάν και η αποτρεπτική πολιτική της Ελλάδας. Τι είπε για τα σύνορα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.



«Είναι δεδομένο ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το μεταναστευτικό για να πετύχει μια διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στην ΕΕ. Το έκανε το 2016 όταν είχαμε τις πολύ μεγάλες ροές και τελικά έγινε η συμφωνία με την ΕΕ για την οποία η Τουρκία πήρε σημαντικά ανταλλάγματα και οικονομικά και πολιτικά», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, στον Realfm 97,8.

«Η αποτρεπτική πολιτική δημιουργεί μια κατακόρυφη πτώση στον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Η Τουρκία έχει ευθύνη να φυλάει τα δικά της σύνορα, δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και να επιτρέπει σε κόσμο να πλησιάζει τη συνοριακή γραμμή του Έβρου. Για την Τουρκία είναι μια στρατιωτική περιοχή, έχουμε δει βίντεο να τους πηγαίνουν με αυτοκίνητα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής τους μετανάστες προς τα σύνορα» περιέγραψε.

«Χάρη και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών γενικότερα έχουμε μια καλή πληροφόρηση γεγονότων που συμβαίνουν και μας βοήθησε και τον Μάρτιο του 2020 να προλάβουμε τα γεγονότα στον Έβρο από ημέρες» σχολίασε σχετικά με τις φωτογραφίες μεταναστών που συγκεντρώνονται στην Ανδριανούπολη.

«Επειδή η Ελλάδα έχει αυτή την πολιτική προστασίας έχουμε αρχίσει να βλέπουμε διακινητές να προσπαθούν να ανοίξουν νέες διαδρομές. Πέρυσι, στη διαδρομή Τουρκία – Ιταλία περίπου 13.000 μετανάστες πήγαν με μεγάλα σκάφη, τώρα προσπαθεί να ξεκινήσει μια νέα γραμμή και διαβάζουμε με διάφορους στο Twitter που την στηρίζουν αυτή την γραμμή από τον Λίβανο προς την Ιταλία. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πολλά σκάφη δεν μπορούν να φτάσουν και είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα είτε στην Μάλτα θα εκπέμπουν σήμα έκτακτης ανάγκης. Ουσιαστικά μας ζητάνε να συμβάλλουμε και εμείς στην ενίσχυση αυτής της γραμμής στέλνοντας διασωστικά για να τους σώσουν, φυσικά και στέλνουμε. Στην πρόσφατη περίπτωση νότια της Κρήτης, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό έστειλε ελικόπτερο εκτός ελληνικού χώρου έρευνας και διάσωσης» υπογράμμισε ο κ. Μηταράκης.

Στη συνέχεια διαβεβαίωσε ότι και στα σύνορα του Έβρου υπάρχει ετοιμότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Παραμυθιά: Πέθανε ξαφνικά 24χρονη - Κατέρρευσε στο σπίτι της

Εξοικονόμηση ενέργειας: Συμβουλές από το ΥΠΕΝ

Uniper: Η Γερμανία εθνικοποίησε την εταιρεία εισαγωγής φυσικού αερίου