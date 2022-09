Κοινωνία

Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φθινοπωρινό σκηνικό σχεδόν σε όλη τη χώρα. Πού αναμένονται καταιγίδες, πόσο θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Την Πέμπτη στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν επίσης σε τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά, στα νότια και στο Αιγαίο, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 2 έως 23, στην Ήπειρο από 10 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 9 έως 24, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 24-26 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 26 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 15 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 Μποφόρ, ενώ στην περιοχή του Καστελλόριζου θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα με εντάσεις 7-8 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν, από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 Μποφόρ στα παράκτια τμήματα και βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 Μποφόρ στα νησιωτικά τμήματα.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με αυξημένη πιθανότητα παροδικών βροχών, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 Μποφόρ και στα ανοικτά του Θερμαϊκού 5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στην Κύμη (βίντεο)

Ηλιούπολη: Σύλληψη ανηλίκων για ληστεία σε σχολείο

Μαλεσίνα: Βρήκε νεκρό τον 23χρονο γιο του στο κρεβάτι