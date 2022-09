Κοινωνία

ΑΑΔΕ: Πώς οι ελεγκτές εντόπισαν πάνω από 45 κιλά κοκαΐνης σε ψυγείο

Το κοντέινερ προερχόταν από το Εκουαδόρ και είχε ως τελικό προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Πάνω από 45 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ, σε ψυγείο στον Πειραιά.

Οι ελεγκτές του Γ' Τελωνείου Πειραιά, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν ακόμα μία σημαντική ποσότητα κοκαΐνης, χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό ανάλυσης κινδύνου και εντοπισμού ύποπτων φορτίων. Το κοντέινερ, που εντόπισαν, προερχόταν από το Εκουαδόρ, με δηλωμένο φορτίο «μπανάνες».

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

Κατόπιν διενέργειας ανάλυσης κινδύνου από ελεγκτές του τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά δεσμεύτηκε στις 13-09-2022 από το Γ' Τελωνείο Πειραιά, ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με πιθανή ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών.

Την 05-09-2022 κατά τη διενέργεια ελέγχου, στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, από αυτοκινούμενο όχημα x-ray του Γ' Τελωνείου Πειραιά εντοπίστηκε ύποπτη οργανική ουσία στα ψυκτικά μηχανήματα του εμπορευματοκιβωτίου. Κατόπιν αυτού, ακολούθησε έλεγχος από τελωνειακούς υπαλλήλους του τμήματος δίωξης λαθρεμπορίου του Γ' Τελωνείου Πειραιά και κλιμακίου στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της Λιμενικής Αρχής Πειραιά εντοπίστηκαν πενήντα (40) συσκευασίες περιέχουσες ποσότητα ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη μεικτού βάρους σαράντα πέντε κιλών και πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων γραμμαρίων (45.594 γρ), οι οποίες και κατασχέθηκαν.



To προαναφερθέν εμπορευματοκιβώτιο τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση και την 14-09-2022, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, διενεργήθηκε ελεγχόμενη μεταφορά από στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης με αρνητικά αποτελέσματα. Στην εν λόγω επιχείρηση συνέδραμαν οι Περιφερειακές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Θεσσαλονίκης καθώς και το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης.

Το υπόψη εμπορευματοκιβώτιο προερχόταν από λιμένα Γκουαγιακίλ (Guayaquil) Εκουαδόρ και είχε ως τελικό προορισμό το λιμένα Θεσ/νικης.

Τα κατασχεθέντα ναρκωτικά παραδόθηκαν στη Λιμενική Αρχή Πειραιά που διεξάγει την προανάκριση. Σημειώνεται ότι η αξία της προαναφερόμενης ποσότητας κοκαΐνης υπολογίζεται στο ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (1.938.000€).

