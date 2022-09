Οικονομία

Pricefox: το κόστος της θέρμανσης μετά την επιδότηση

Έρευνα του Pricefox για το πόσο μας κοστίσει φέτος η θέρμανση, μετά και την ανακοίνωση των επιδοτήσεων. Συγκρίσεις με τα είδη καυσίμου.

Το κόστος της θέρμανσης είναι κάτι που προβληματίζει πολλά νοικοκυριά. Το πόσο βαθιά θα μπει το χέρι στην τσέπη φέτος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως για παράδειγμα η περιοχή κατοικίας, η μόνωση και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης. Το Pricefox στην νέα έρευνα για το κόστος θέρμανσης συγκρίνει τις τιμές για τον φετινό χειμώνα ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης μετά και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου για τις επιδοτήσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται τα κόστη ανάλογα με το μέσο θέρμανσης που θα επιλέξει κανείς για τον φετινό χειμώνα, το κόστος αντικατάστασης φυσικού αερίου σε πετρέλαιο ως μέσο θέρμανσης και αναλυτικά όλες οι επιδοτήσεις.

Λαμβάνεται η παραδοχή ενός διαμερίσματος κατά μέσο όρο 80 τ.μ. το οποίο απαιτεί κατά μέσο όρο 70 κιλοβατώρες (kWh), ανά τετραγωνικό μέτρο, για ένα χειμώνα διάρκειας, 150 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. με μια μέση μόνωση θα καταναλώσει 5600 kWh κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι αναλύσεις τιμών έχουν γίνει σύμφωνα με τις τελευταίες τιμές ανά μέσο θέρμανσης και την αντίστοιχη θερμική απόδοση ανά μέσο.

Καλοριφέρ με πετρέλαιο

Τα περισσότερα νοικοκυριά χρησιμοποιούν καλοριφέρ με πετρέλαιο, το οποίο αποτελεί έναν από τους πιο κοινούς τρόπους θέρμανσης. Το 1 λίτρο πετρελαίου αποδίδει περίπου 12kWh θερμικής ενέργειας. Με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται σήμερα στα 1,40€ το λίτρο, μία κιλοβατώρα θέρμανσης πετρελαίου κοστίζει περίπου 0,116€.

Για ένα μέσο διαμέρισμα 80 τ.μ. θα χρειαστούν το χειμώνα 5600kWh (150 ημέρες) οι οποίες θα κοστίσουν 653€ χωρίς την επιδότηση. Με την επιδότηση στα 0.25€/λίτρο η έκπτωση στην κιλοβατώρα ανέρχεται στα 0.029€/kWh, δηλαδή (5600 X 0.029) = 162.4€. Στην περίπτωση αυτή το κόστος μετά την επιδότηση ανέρχεται στα 490,6€.

Καλοριφέρ με φυσικό αέριο

Για τα νοικοκυριά που έχουν επιλέξει το φυσικό αέριο ως μέσο θέρμανσης, αυτό αποτελεί μια πιο ασταθή παράμετρο καθώς η τιμή του δεν παραμένει σταθερή. Ενδεικτικά η τιμή του φυσικού αερίου κυμαίνεται στα 0.23€/kWh. Ένα μέσο διαμέρισμα 80 τ.μ. θα χρειαστεί για θέρμανση τον χειμώνα (5.600 Χ 0.23€ ) 1288€. Με την επιδότηση στα 90€/MWh το κόστος μετά την επιδότηση ανέρχεται στα 784€.

Κλιματισμός

Αν και τα κλιματιστικά συνήθως χρησιμοποιούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν είναι λίγοι αυτοί που χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά και για την θέρμανση του σπιτιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η απόδοση και η οικονομία ενός κλιματιστικού εξαρτάται κατά πολύ από την ενεργειακή του κλάση. Ένα κλιματιστικό υψηλής ενεργειακής κλάσης τύπου Inverter είναι πολύ πιο αποδοτικό από ένα συμβατικό. Τα κλιματιστικά Inventer αποδίδουν υψηλότερη θερμαντική απόδοση καταναλώνοντας την ίδια ενέργεια με τα συμβατικά. Ένα κλιματιστικό INVERTER με βαθμό απόδοσης 4 ή 5 σημαίνει ότι αποδίδει θερμική ενέργεια ίση με 4 ή 5 kWh. Με μέσο κόστος τα 0,70 € ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας η μία κιλοβατώρα θέρμανσης κοστίζει περίπου 0,175€.

Το διαμέρισμα των 80 τ.μ. θα χρειασθεί το χειμώνα (5600 Χ 0,175€ =) 980€. Για την μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1001KWh, στο παράδειγμά μας αντιστοιχεί σε 1120kWh (5600kWh / 5 μήνες) η επιδότηση ανέρχεται στα 336 €/MWh ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 84€/MWh θερμικής ενέργειας. Η επιδότηση για το σύνολο της κατανάλωσης ανέρχεται στα 470,4 ευρώ. Το τελικό κόστος προκύπτει ίσο με 509,6€.

Ενεργειακό Τζάκι

Πόσο θα κοστίσει το σπίτι με τζάκι φέτος; Ένα ενεργειακό τζάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κύρια μονάδα θέρμανσης, κυκλοφορώντας ζεστό νερό στα σώματα καλοριφέρ και αν ήδη υπάρχει ενεργή εγκατάσταση καλοριφέρ πετρελαίου στο σπίτι, το ενεργειακό τζάκι ως κύρια θέρμανση. Τα καυσόξυλα αποδίδουν 4,2 kWh ανά κιλό, με μέση σημερινή τιμή κιλού για τα καυσόξυλα στα 0,25€, και κατανάλωση 4 κιλά την ώρα, μία kWh κοστίζει περίπου 0,06€.

Το διαμέρισμα των 80 τ.μ. θα χρειασθεί τον χειμώνα (5600 Χ 0,06=) περίπου 336€.

Σόμπες πέλλετ

Όπως και με τα ενεργειακά τζάκια, οι λέβητες – σόμπες που καίνε πέλλετ, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αερόθερμες και υδραυλικές, (καλοριφέρ).

Οι εφαρμογές τους είναι ίδιες με αυτές των ενεργειακών τζακιών, μπορούν να λειτουργήσουν σαν κύρια θέρμανση εφ’ όσον το διαμέρισμα διαθέτει σώματα καλοριφέρ.

Η θερμαντική απόδοση του πέλλετ είναι λίγο μεγαλύτερη και φθάνει τις 5 kWh ανά κιλό, η τιμή του πέλλετ που σήμερα κυμαίνεται από 0,4€ το κιλό. Μία kWh κοστίζει περίπου 0,080€. Το διαμέρισμα των 80τ.μ. θα χρειασθεί τον χειμώνα (5600 Χ 0,080=) 448€.

Συμφέρει η αλλαγή φυσικού αερίου σε πετρέλαιο;

Πολλοί αναρωτιούνται αν τους συμφέρει να προχωρήσουν σε αντικατάσταση του φυσικού αερίου με πετρέλαιο ως μέσο θέρμανσης μετά και τις νέες τιμές και επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν. Για ένα μέσο διαμέρισμα σαν αυτό που αναλύσαμε στο παραπάνω παράδειγμα το κόστος θέρμανσης για την περίοδο του χειμώνα με πετρέλαιο κοστίζει με την επιδότηση 490,6€. Το αντίστοιχο κόστος για το φυσικό αέριο ανέρχεται με την επιδότηση στα 784€. Προκύπτει μια διαφορά της τάξεως των 294 ευρώ. Αν θεωρήσουμε μια μέση πολυκατοικία 12 διαμερισμάτων το συνολικό κόστος αντικατάστασης του φυσικού αερίου με πετρέλαιο κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 2500€. Το κόστος για ένα διαμέρισμα είναι ίσο με 208€. Η εξοικονόμηση από το πετρέλαιο κυμαίνεται στα 294€, άρα αν κάποιος φέτος αλλάξει μέσο θέρμανσης από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο μπορεί να εξοικονομήσει 86€ μετά και την επιδότηση ή 427€ χωρίς την επιδότηση.

Σύγκριση τιμών ανάλογα με το μέσο θέρμανσης

Στον παραπάνω πίνακα αποτυπώνονται συνολικά οι διαφορές στις τιμές για θέρμανση τον φετινό χειμώνα σε ένα μέσο διαμέρισμα 80 τ.μ. όπου έχουν ληφθεί όλες οι επιδοτήσεις που μπορεί να λάβει κάποιο νοικοκυριό.

Οι επιδοτήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα

Μετά και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, η κλιμακωτή επιδότηση για τον Οκτώβριο διαμορφώνεται ως εξής:

Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 KWh απορροφούμε το 90% της αύξησης, με την επιδότηση να φτάνει στα 436 €/MWh. Αφορά το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Για την μηνιαία κατανάλωση από 501-1000kWh απορροφούμε το 80% της αύξησης, με επιδότηση 386 €/MWh. Αν, όμως, ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% την μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 €/MWh.

Για την μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1001KWh, απορροφούμε το 70% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 336 €/MWh. Αφορά μόνο το 2% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Και σε αυτή την κλίμακα ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 50 €/MWh, αν υπάρξει μείωση κατανάλωσης κατά 15%.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) απορροφούμε όπως κάθε μήνα σχεδόν το 100% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 485 €/MWh.

Οι επιδοτήσεις για το φυσικό αέριο

Για το φυσικό αέριο ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει από την ΔΕΠΑ οριζόντια επιδότηση 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα για όλους τους οικιακούς καταναλωτές και για το σύνολο της κατανάλωσης. Θα απορροφήσει έτσι το 50% της αύξησης με το μέτρο να αφορά 700.000 καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου.

Τα έσοδα από το ειδικό τέλος θα κατευθύνονται στο ταμείο ενεργειακής μετάβασης και θα έχουν ως στόχο την:

Υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών του φυσικού αερίου

Υποστήριξη επενδύσεων σε εναλλακτικά καύσιμα, όπως το βιομεθάνιο και το πράσινο υδρογόνο

Υποστήριξη τροποποιήσεων και επεκτάσεων υποδομής του συστήματος φυσικού αερίου που είναι απαραίτητες για την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου και την ενίσχυση της δυνατότητας εισαγωγών από άλλες πηγές.

Οι επιδοτήσεις για το πετρέλαιο

Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η.10.2022 έως την 31η.12.2022 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ύφος της επιδότησης ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, ως δικαιούχους της επιδότησης. Το τελικό συνολικό ύφος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες.

