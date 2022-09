Κόσμος

Στόλτενμπεργκ για διάγγελμα Πούτιν: Επικίνδυνη και ανεύθυνη ρητορική

Την «επικίνδυνη και απερίσκεπτη ρητορική» του Πούριν περί χρήσης πυρηνικών όπλων καταγγέλει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Η επιστράτευση χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα κλιμακώσει τη σύγκρουση και η απειλή του να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αποτελεί μια «επικίνδυνη και απερίσκεπτη ρητορική», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε στην αρχισυντάκτρια του Reuters, Αλεσάντρα Γκαλόνι, σε συνέντευξή του ότι η πρώτη επιστράτευση της Ρωσίας μετά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά αυτή θα κλιμακώσει τη σύγκρουση που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

«Πρόκειται για επικίνδυνη ρητορική περί πυρηνικών», είπε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. «Δεν είναι κάτι καινούργιο, το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν», πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ. «Θα παραμείνουμε ήρεμοι και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία», συμπλήρωσε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι κινήσεις του Πούτιν δείχνουν «ότι ο πόλεμος δεν οδεύει σύμφωνα με τα σχέδιά του» και είναι σαφές ότι ο Ρώσος πρόεδρος έκανε «ένα μεγάλο λάθος υπολογισμό».

Ο Πούτιν κάλεσε 300.000 έφεδρους να πολεμήσουν στην Ουκρανία και υποστήριξε ένα σχέδιο προσάρτησης τμημάτων της χώρας, αφήνοντας να εννοηθεί στη Δύση ότι είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα για να υπερασπιστεί τη Ρωσία.

«Θα φροντίσουμε να μην υπάρξει καμία παρανόηση στη Μόσχα για το πώς ακριβώς θα αντιδράσουμε. Φυσικά εξαρτάται από το είδος της κατάστασης ή τι είδους όπλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Το πιο σημαντικό είναι να αποτραπεί αυτό από το να συμβεί και αυτό είναι γιατί ήμασταν τόσο σαφείς στις επικοινωνίες μας με τη Ρωσία σχετικά με τις άνευ προηγουμένου συνέπειες», είπε ο Στόλτενμπεργκ, αναφερόμενος σε οποιαδήποτε ρωσική χρήση πυρηνικών όπλων.

