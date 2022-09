Κόσμος

Ερντογάν: Η απαξιωτική απάντηση για τον Μπάιντεν

Μια απάντηση η οποία έγινε viral έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στη Νέα Υόρκη σε ερώτηση δημοσιογράφου αν επιθυμεί να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του.



Μια απάντηση η οποία έγινε viral έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στη Νέα Υόρκη σε ερώτηση δημοσιογράφου του Ρόιτερς αν επιθυμεί να συναντήσει κατ’ ιδίαν το Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν.

«Εκείνος είναι ο Μπάιντεν, εγώ είμαι ο Ερντογάν», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, η απάντηση αυτή του Ερντογάν σχολιάστηκε αμέσως στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Άλλοι την χαρακτήρισαν θαυμάσια απάντηση, άλλοι πάλι απαξιωτική.

Η αλήθεια είναι πως η δημοσιογράφος πάτησε τον Ταγίπ Ερντογάν στον «κάλλο». Και ο λόγος επειδή δεν φαίνεται ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα καταφέρει να πάρει ραντεβού από τον Αμερικανό Πρόεδρο παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το τουρκικό ΥΠΕΞ τις τελευταίες εβδομάδες. Τώρα ο Ερντογάν τα άλλαξε και λέει πως είναι εκείνος που δεν θέλει να δει τον Μπάιντεν.

