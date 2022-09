Κόσμος

Μπάιντεν: Η Ρωσία “παραβίασε ξεδιάντροπα” τις ιδρυτικές αρχές του OHE

"Πυρά" κατά της Ρωσίας εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.



«Είναι αδύνατο να κερδηθεί ένας πυρηνικός πόλεμος και δεν πρέπει να εξαπολυθεί», δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», συνέχισε, αποκαλώντας παράλληλα τις απειλές της Ρωσίας για χρήση πυρηνικών όπλων «επικίνδυνη περιφρόνηση» των ευθυνών της για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι «παραβίασε ξεδιάντροπα» τις ιδρυτικές αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Αυτός ο πόλεμος καταστρέφει το δικαίωμα της Ουκρανίας να υπάρχει, πολύ απλά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, καταγγέλλοντας την εισβολή ενός μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη γείτονά του.

