Αθλητικά

Παναθηναϊκός και Πονίτκα κοντά σε συμφωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διαπραγματεύσεις των ανθρώπων του «τριφυλλιού» με την ιταλική ομάδα για το buy out του παίκτη είναι σε καλό δρόμο.



Μία ανάσα από την οριστική συμφωνία με τον Ματέους Πονίτκα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι», οι οποίοι επιζητούν την περεταίρω ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής τους, τα έχουν βρει με τον Πολωνό γκαρντ και για να προχωρήσουν στα συμβόλαια περιμένουν το «ναι» και από την Ρέτζιο Εμίλια.

Οι διαπραγματεύσεις των ανθρώπων του «τριφυλλιού» με την ιταλική ομάδα για το buy out του παίκτη είναι σε καλό δρόμο, ενώ ο ίδιος ο Πολωνός που έδρεψε δάφνες στο Ευρωμπάσκετ 2022 έχει ενημερώσει την Ρέτζιο Εμίλια, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο, για την πρόθεση του να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό.

Ο Πονίτκα, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις «2» και «3» είχε μέσο όρο σε εννέα αναμετρήσεις της Εθνικής Πολωνίας στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ 13,4 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 5,7 ασίστ και 1, 6 κλεψίματα, ενώ σούταρε με 42,2% εντός πεδιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Σταμάτης Κόκοτας: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής

Τουρκία: Φωτιά στη Μαρμαρίδα - Νεκροί από συντριβή πυροσβεστικού ελικοπτέρου (εικόνες)

Φονική ληστεία σε ψιλικατζίδικο: Ξέσπασε στο δικαστήριο η μητέρα του αδικοχαμένου υπαλλήλου