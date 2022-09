Υγεία - Περιβάλλον

“Χαμόγελο του Παιδιού”: Νέα κινητή ιατρική μονάδα για παιδιά και νεογνά (εικόνες)

Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού, του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.



Μια νέα κινητή ιατρική μονάδα για παιδιά και νεογνά εντάχθηκε στον στόλο του Χαμόγελου του Παιδιού χάρη στη δωρεά μιας ιδιώτη. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο εξοπλισμένο κατάλληλα για την μεταφορά αλλά και την παροχή των πρώτων αναγκαίων βοηθειών σε παιδιά και νεογνά.

Η παρουσίαση έγινε στο Ζάππειο, όπου επίσης υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού, του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος της Παιδιατρικής Κατ' Οίκον Νοσηλείας, η οποία εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής παιδιών με χρόνια και εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν μπορούν να παραμείνουν εγκλωβισμένα για πάντα στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Γιαννόπουλος παρουσίασε αναλυτικά το έργο του Χαμόγελου, με έμφαση στο τελευταίο εξάμηνο και τα περιστατικά που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει, αλλά και τους άξονες πάνω στους οποίους εργάζεται ο οργανισμός, τονίζοντας τη σημασία της ενεργής υποστήριξης της πολιτείας μέσω της υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας, αλλά και των εθελοντών που συμβάλλουν καθημερινά στην προσπάθεια κανένα παιδί να μην είναι μόνο του. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο Οργανισμός παρείχε ιατρική υποστήριξη σε 5.757 παιδιά, ενώ 1.146 παιδιά και νεογνά διακομίσθηκαν πανελλαδικά από τον στόλο που λειτουργεί υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ.

Στον χαιρετισμό του ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης σημείωσε ότι «οι υπουργοί που βρίσκονται μπροστά σας πρέπει κανονικά να είναι αμήχανοι γιατί πολλά πράγματα, που πρέπει να τα κάνει η πολιτεία, τα προσφέρετε όλοι εσείς» προσθέτοντας ότι «γι΄ αυτό το λόγο αισθάνομαι ότι "Το Χαμόγελο του Παιδιού" είναι μέσα στο βραχίονα που είναι και το Υπουργείο Υγείας». Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι το πρώτο σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και του οργανισμού υπογράφτηκε στα γραφεία του Χαμόγελου καθώς ο ίδιος είχε την επιθυμία να δείξει «τον σεβασμό της πολιτείας απέναντι στο έργο» του. «Το δεύτερο το υπογράφουμε σήμερα εδώ. Τα σύμφωνα μπορεί να μην λύνουν αμέσως ένα πρόβλημα, αποτυπώνουν όμως μια πολιτική βούληση, που μετά πρέπει να γίνει πράξη και να υλοποιηθεί. Πλέον το νομοθετικό πλαίσιο για την Παιδιατρική Κατ' οίκον Νοσηλεία υπάρχει, έχουμε συνεργασίες και ανθρώπους που θέλουν να την υλοποιήσουν» είπε ο κ. Πλεύρης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «το αποτέλεσμα θα έρθει όταν μπορέσει όλα αυτά να τα δει ο πολίτης. Εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα σας και να σας λύνουμε προβλήματα».

Η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεργασίας «όχι μόνο θα παράσχει Κατ' Οίκον Παιδιατρική Νοσηλεία στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας που είναι τα παιδιά μας, αλλά θα παράσχει και ψυχολογική υποστήριξη σε αυτά αλλά και στους φροντιστές τους». «Το Υπουργείο Υγείας διαθέτει πολλές δυνατότητες στη φαρέτρα του, κάποιες εξ αυτών τις έχουμε αξιοποιήσει για την υποστήριξη των πληγέντων στη βόρεια Εύβοια με τις Κινητές Μονάδες τις οποίες λειτουργείτε και βρεθήκατε δίπλα τους, αλλά και μέσω της ψυχολογικής υποστήριξης, μέσω των Γραμμών Υποστήριξης» τόνισε η κ. Ράπτη, ευχαριστώντας τον κ. Γιαννόπουλο για τη συνεργασία μεταξύ του οργανισμού και του υπουργείου.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκε και ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο οποίος μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού κάνει πράξη σε κορυφαίο επίπεδο την ανταπόκριση στο επείγον για παιδιά και νεογνά, σε στιγμές που η δημόσια υγεία και η πολιτεία το χρειάζονται όσο ποτέ». Το παρών έδωσε και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νικόλαος Παπαευσταθίου, ο οποίος υπογράμμισε «ακόμη ένα όπλο προστίθεται στη φαρέτρα του Χαμόγελου και του ΕΚΑΒ για να μπορέσουν οι άνθρωποί μας και οι εξειδικευμένοι διασώστες σας να βρεθούν στο πλευρό οποιουδήποτε παιδιού μας έχει ανάγκη».

Εκ μέρους του ΕΚΠΑ, ο πρύτανης Αθανάσιος Δημόπουλος εστίασε στην «διαφοροποίηση μεταξύ σύγχρονων και μη σύγχρονων κρατών» η οποία όπως είπε «κρίνεται στην υποστήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων», προσθέτοντας ότι «ως Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η συνεργασία που ξεκινά να μη μείνει στα χαρτιά αλλά να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα επ' ωφελεία των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους».

Στην συνάντηση τοποθετήθηκαν ακόμα ο διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και «Αγία Σοφία» Εμμανουήλ Παπασάββας, ο παιδοαναισθησιολόγος και εθελοντής του «Χαμόγελου» Κωνσταντίνος Πατρής και η καθηγήτρια παιδιατρικής στο ΕΚΠΑ Βασιλική Παπαευαγγέλου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν, με στόχο την αναγνώριση της προσφοράς τους, η δωρήτρια της νέας Κινητής Μονάδας κ. Τουλγερίδη, η Ελληνική Αστυνομία και η 'Αμεση Δράση για την αγαστή συνεργασία στον τομέα των εξαφανίσεων παιδιών και ενηλίκων, και, τέλος, η μητέρα 'Αννα Παπαλώτου, η οποία μέσω του Προγράμματος Κατ' Οίκον Νοσηλείας, φροντίζει σε 24ωρη βάση την κόρη της Μαρία, η οποία έζησε τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής της μέσα σε μια ΜΕΘ, ενώ, υπό συνθήκες, θα μπορούσε να μεταφερθεί σε ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον για την ίδια. «Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τα παιδιά μας στο σπίτι, κι όχι στο νοσοκομείο γιατί εκεί δεν έχουν ποιότητα ζωής. Το δικό μου παιδί τώρα έκλεισε τα 19 και πάει στα 20, χάρη σε εσάς. Να είμαστε καλά και με τη βοήθεια του Θεού να προσέχουμε τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ» είπε η μητέρα απευθυνόμενη στον κ. Γιαννόπουλο.

