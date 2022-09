Πολιτική

Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Βασιλιά της Ιορδανίας

Ποια θέματα βρέθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Βασιλιά της Ιορδανίας.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις πολύ καλές σχέσεις των δύο χωρών. Προσθέτουν ότι οι δύο ηγέτες εξέφρασαν ικανοποίηση για την εξαιρετική μεταξύ τους συνεργασία, αλλά και τη συνολική πορεία των σχέσεων των δυο χωρών και επανέλαβαν την αμοιβαία βούλησή τους για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο, με την συμμετοχή και της Κύπρου.

Ειδικότερα συνεχίζουν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη συνεργασία στο οικονομικό πεδίο, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας, καθώς και για το τριμερές σχήμα Ελλάδας - Κύπρου - Ιορδανίας.

Επισημάνθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών, ενώ ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως σημείο εισόδου στα εγχειρήματα ηλεκτρικής διασύνδεσης στην περιοχή.

Οι δύο ηγέτες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ιδίως σε ότι αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν ότι ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ιορδανό μονάρχη για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και τους κινδύνους για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.

