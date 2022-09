Κόσμος

Έκτακτο συμβούλιο των ΥΠΕΞ στην Νέα Υόρκη μετά το διάγγελμα Πούτιν

Ο Μπορέλ ανακοίνωσε ότι οι ΥΠΕΞ στην έκτακτη σύνοδό τους θα συζητήσουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της ΕΕ θα συνεδριάσουν εκτάκτως τα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ουκρανία, μετά τις νέες απειλές του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, αναφέροντας ότι η επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας "είναι στο τραπέζι".

Η απειλή του Ρώσου προέδρου να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα είναι "απαράδεκτη" τόνισε ο Μπορέλ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας μια "νέα κλιμάκωση" εκ μέρους της Ρωσίας. "Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αντιδράσει", πρόσθεσε.

"Αναμένω ότι (οι υπουργοί) θα συζητήσουν πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τη στρατιωτική στήριξή μας στην Ουκρανία, πώς θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία. Το ζήτημα των κυρώσεων θα είναι αναμφίβολα στο τραπέζι", συνέχισε ο Μπορέλ, σημειώνοντας ότι θα αρχίσει να κάνει προτάσεις για το θέμα αυτό.

Ο Μπορέλ είπε επίσης ότι δεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος βρίσκεται επίσης στη Νέα Υόρκη αυτήν την εβδομάδα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκτίμησε νωρίτερα ότι οι δηλώσεις του Πούτιν απαιτούν "νέες κυρώσεις εκ μέρους μας".

Η ΕΕ έχει ήδη υιοθετήσει έξι δέσμες οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ωστόσο η Ουγγαρία έχει δηλώσει αντίθετη με την επιβολή νέων μέτρων. Προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις απαιτείται ομοφωνία των χωρών μελών.

