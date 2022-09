Κόσμος

Ρωσία: Διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης και εκατοντάδες συλλήψεις (εικόνες)

Διαδηλώσεις σε πολλές ρωσικές πόλεις μετά τις ανακοινώσεις Πούτιν για την μερική επιστράτευση.



Τουλάχιστον 364 άτομα συνελήφθησαν σήμερα στη Ρωσία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της μερικής επιστράτευσης που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Σύμφωνα με την OVD-Info, οργάνωση που ειδικεύεται στην καταμέτρηση συλλήψεων, κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 23 πόλεις της χώρας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στη Μόσχα είδαν τουλάχιστον 50 συλλήψεις σε μία από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Στην Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη πόλη της Ρωσίας, ένα λεωφορείο της αστυνομίας μετέφερε συλληφθέντες.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Όχι στον πόλεμο!» και «Καμία επιστράτευση!».

«Όλοι φοβούνται. Είμαι υπέρ της ειρήνης και δεν θέλω να χρειαστεί να πυροβολήσω. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να βγω κανείς έξω τώρα, διαφορετικά θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο», είπε ένας διαδηλωτής στην Αγία Πετρούπολη, ο Βασίλι Φεντόροφ, ένας φοιτητής.

Ο Αλεξέι Ζαβάρσκι, 60 ετών, εξέφρασε τη λύπη του για την άμεση επέμβαση της αστυνομίας στις συγκεντρώσεις. «Ήρθα να συμμετάσχω, αλλά φαίνεται ότι έχουν ήδη πιάσει όλο τον κόσμο», είπε, πριν προσθέσει:«Δεν ξέρω πού οδηγούμαστε, αυτό το καθεστώς έχει υπογράψει την θανατική του ποινή, καταστρέφει τη νεολαία».

«Γιατί να υπηρετείτε τον Πούτιν; Έναν άνθρωπο που κάθεται στον θρόνο του είκοσι χρόνια!» φώναξε ένας άλλος διαδηλωτής προς την κατεύθυνση των αστυνομικών δυνάμεων.

«Φοβάμαι για τον εαυτό μου, για τον αδερφό μου, που είναι 25 ετών και έχει κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Μπορεί να κληθεί», τόνισε η Οκσάνα Σιντορένκο, φοιτήτρια. «Γιατί αποφασίζουν άλλοι για το μέλλον μου;»

Stary Arbat in central Moscow right now. A few hundred people mostly just standing around. Isolated chants of “No to war!” Police randomly picking people up, pretty roughly pic.twitter.com/XptsrcRzoG — max seddon (@maxseddon) September 21, 2022

Σε μια ομιλία προς το έθνος το πρωί της Τετάρτης, ο Πούτιν διέταξε μερική επιστράτευση Ρώσων εφέδρων για την εισβολή στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» στο οπλοστάσιό του κατά της Δύσης.

