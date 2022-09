Πολιτική

Δένδιας: Συμμετείχε στην Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου “Πρόληψη διαρροής Δεξαμενόπλοιου Safer”

Aντικείμενο ήταν η εξεύρεση πόρων για την αντικατάσταση του δεξαμενοπλοίου Safer, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Υεμένης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συμμετείχε σήμερα σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ολλανδή Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Liesje Shreinemacher αναφορικά με την εξεύρεση πόρων για την αντικατάσταση του δεξαμενοπλοίου Safer, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Υεμένης.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πλοίο περιέχει τεράστια ποσότητα αργού πετρελαίου (αποτελεί πλωτή αποθήκη) και ο κίνδυνος διαρροής και πρόκλησης πρωτοφανούς περιβαλλοντικής καταστροφής είναι άμεσος και υπαρκτός.

I participated at the High-Level event "Preventing FSO Safer Oil Spill" hosted by ???? Minister for Foreign Trade & Development Cooperation @LSchreinemacher, reaffirming ????'s commitment to UNCLOS,protection of the maritime environment & freedom of navigation. #UNGA pic.twitter.com/fNzR7lSbqI — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 21, 2022

Ενδεχόμενη διαρροή θα διέκοπτε την παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε 1,7 εκατομμύρια άτομα στην Υεμένη, μέσω των λιμανιών της Χοντέιντα και Ας Σαλίφ. Επιπλέον θα δημιουργούσε ιδιαίτερα προβλήματα στη διεθνή ναυσιπλοΐα μέσω του Καναλιού του Σουέζ για σημαντικό διάστημα.

Υπό το φως των ανωτέρω, στην παρέμβαση του ο ΥΠΕΞ τόνισε την σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, μέσω και της Διοργάνωσης "Our Ocean 2024" και βεβαίως στην εφαρμογή της UNCLOS.

Ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα συνεισφέρει χρηματικά στην προσπάθεια που καταβάλλεται με πρωτοβουλία της Ολλανδίας για την άμεση απομάκρυνση του εν λόγω πλοίου.

Με την ευκαιρία αυτή, επανέλαβε την καταδίκη των επιθέσεων εναντίον του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και την στήριξη του έργου του ειδικού απεσταλμένου του ΓΓ ΟΗΕ για την Υεμένη Hans Grundberg.

