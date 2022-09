Κοινωνία

Ληστείες: Χειροπέδες σε ληστή τραπεζών στην Αθήνα

Χειροπέδες σε επικίνδυνο κακοποιό που "άδειαζε" τράπεζες στην Αθήνα. Ταυτοποιήθηκε άλλος ένας.

Συνελήφθησαν σήμερα από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής δύο αλλοδαποί, ένας 42χρονος και ένας 22χρονος, για ληστείες σε τράπεζες και υποκαταστήματα τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ο 42χρονος, που είναι αλβανικής καταγωγής, φέρεται να είναι ο δράστης 11 ληστειών σε τράπεζες και υποκαταστήματα τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ο συλληφθείς εισέβαλε στους παραπάνω χώρους φορώντας καπέλο και μάσκα και με την απειλή όπλου τους λήστευε.

Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή του 22χρονου, που είναι βουλγαρικής καταγωγής, σε μια ληστεία τράπεζας, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες.

Αναμένεται να ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.

