Συνομιλία Μητσοτάκη - Μπάιντεν στην δεξίωση του Προέδρου των ΗΠΑ

Τι είπαν ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός, στην δεξίωση που παρέθεσε ο “πλανητάρχης”, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

(εικόνα από την πρόσφατη επίσκεψη Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόβσκι - Μητσοτάκη παραβρέθηκε σε δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προς τιμή των ηγετών που συμμετέχουν στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εγκάρδια συνομιλία με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος θυμήθηκε λεπτομέρειες της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο.

Ο πρωθυπουργός είχε επίσης συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η ενεργειακή κρίση, καθώς οι δυο ηγέτες μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες. Αναφέρθηκαν επίσης στην πρόσφατη επίσκεψη του κ. Μισέλ στη Σαουδική Αραβία τη 13η Σεπτεμβρίου.

Μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν: Κανένας δεν θα κάνει bullying στην Ελλάδα

Εν τω μεταξύ, μιλώντας σε γεύμα που παρέθεσαν προς τιμήν του ομογενειακές οργανώσεις στη Νέα Υόρκη, ο Προωθυπουργός επεσήμανε πως «Κανένας δεν πρόκειται να κάνει bullying στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα την Παρασκευή στον ΟΗΕ».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «εμείς κινούμαστε πάντα με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο» και πως η Ελλάδα θα κάνει ο,τι μπορεί για να ενδυναμώσει τις συμμαχίες της, ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογραμμίζοντας τις άριστες ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας τονίζοντας πως «θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρξει οικονομική ύφεση».

Με αντιπροσωπεία πέντε αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, ενώ στη συνέχεια είχε ξεχωριστή συνάντηση με την πρόεδρο και ανώτερα στελέχη της αμερικανοεβραϊκής oργάνωσης AIPAC, στο πλαίσιο των επαφών του κατά την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τους συνομιλητές του για την κλιμακούμενη ρητορική της τουρκικής ηγεσίας και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Άγκυρα, δίνοντας έμφαση στην ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και σε περιστατικά παραπληροφόρησης της διεθνούς κοινότητας σε βάρος της χώρας μας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου για την εισροή ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ επισήμανε πως η χώρα μας πάγια στηρίζει τη διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εστιάζοντας στα ενεργειακά, επίσης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Αθήνα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μετά την άρνηση που προέβαλε η Κομισιόν -κατά την έκτακτη Σύνοδο- ως προς την επιβολή του ανώτατου ορίου.

