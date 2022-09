Κόσμος

ΕΕ - Ρωσία: νέες κυρώσεις και αποστολή όπλων στην Ουκρανία

Η ΕΕ θα επιβάλει επιπρόσθετες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και θα στείλει και άλλα όπλα στο Κίεβο, διαμήνυσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Τζουζέπ Μπορέλ υποσχέθηκε την επιβολή επιπρόσθετων κυρώσεων από τους 27 σε βάρος της Ρωσίας έπειτα από αυτή που χαρακτήρισε «νέα κλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία από πλευράς του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά το έκτακτο άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χθες βράδυ, ο κ. Μπορέλ είπε σε δημοσιογράφους πως «αποφασίσαμε να εξετάσουμε το συντομότερο δυνατόν επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα σε βάρος της Ρωσίας σε συντονισμό με τους εταίρους μας».

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας συγκάλεσε το ad hoc συμβούλιο μετά τη διαταγή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει μερική επιστράτευση στη χώρα του, για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναμένεται να επιστρατευτούν 300.000 έφεδροι.

«Την 21η Σεπτεμβρίου, η Ρωσία επέλεξε τον δρόμο της αναμέτρησης ανακοινώνοντας μερική επιστράτευση (...), υποστηρίζοντας τη διεξαγωγή παράνομων ‘δημοψηφισμάτων’ σε ουκρανικές περιοχές που κατέχει και απειλώντας ξανά με τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής», αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του κ. Μπορέλ, τον Πέτερ Στάνο, στις Βρυξέλλες.

«Οι αναφορές στα πυρηνικά όπλα δεν μειώνουν την αποφασιστικότητα και την ενότητα» της ΕΕ, που θα συνεχίσει «να στέκει στο πλευρό της Ουκρανίας» και να της προσφέρει υποστήριξη για να της επιτρέπει «να υπερασπίσει την εδαφική της ακεραιότητα και την εθνική της ακεραιότητα για όσο χρειαστεί», προστίθεται στο κείμενο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μπορέλ εξήγησε πως οι 27 έλαβαν πολιτική απόφαση να επιβληθούν νέες κυρώσεις σε Ρώσους πολίτες που ευθύνονται για τον πόλεμο και σε κλάδους της ρωσικής οικονομίας.

«Είναι σαφές το ότι ο Πούτιν προσπαθεί να καταστρέψει την Ουκρανία», συνέχισε.

«Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τη στρατιωτική βοήθειά μας (σ.σ. στην Ουκρανία) και θα μελετήσουμε νέα περιοριστικά μέτρα» σε βάρος της Ρωσίας, πρόσθεσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απέφυγε ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τους νέους εξοπλισμούς που έχουν σκοπό οι ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν στο Κίεβο.

Αφού ενημερώθηκαν από τον ουκρανό ομόλογό τους Ντμίτρο Κουλέμπα, οι ΥΠΕΞ συμφώνησαν να αναθέσουν στις υπηρεσίες τους την κατάρτιση του όγδοου πακέτου κυρώσεων.

Το τακτικό συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στο οποίο πιθανόν πρόκειται να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί η όγδοη δέσμη κυρώσεων θα γίνει στα μέσα του Οκτωβρίου.

