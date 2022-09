Υγεία - Περιβάλλον

Λινού για γρίπη: Πρόωρη έξαρση φέτος - Εμβολιασμός και στα παιδιά το ταχύτερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ για τα αυξημένα κρούσματα που αναμένονται στα σχολεία και την συνύπαρξη γρίπης και κορονοϊού.

«Είχαμε μια φωτιά που έσβηνε, αλλά δεν την αποτελειώσαμε», είπε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού και την νέα έξαρση που παρατηρείται στα κρούσματα το τελευταίο διάστημα, αναφέροντας πως αυτό δείχνει πως ίσως ήταν λάθος ότι δεν είχαμε καθόλου μέτρα για ένα μεγάλο διάστημα.

«Στα παιδιά, πέρσι με την μάσκα, δεν είχαμε πολλά κρούσματα γρίπης, Τα παιδιά 2,5 ετών που θα πάνε στους σταθμούς, δεν έχουν αναπτύξει αντισώματα και μπορεί να έχουμε αυξημένα κρούσματα γρίπης», είπε η κ. Λινού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως σημείωσε, στις ΗΠΑ υπάρχει σύσταση για εμβολιασμό όλων των παιδιών από 6 μηνών και πάνω, ενώ και στην Ελλάδα υπάρχει ενθάρρυνση για εμβολιασμό των παιδιών από μικρή ηλικία.

«Η γρίπη έχει έρθει νωρίτερα φέτος, είναι πιθανόν να έχουμε έξαρση νωρίτερα, γι΄ αυτό όταν έρθει το εμβόλιο, πρέπει να εμβολιάσουμε τα παιδιά γρήγορα και να εμβολιαστούμε και εμείς οι ενήλικες», ανέφερε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, η Αθηνά Λινού είπε πως «είναι επικίνδυνη η συνύπαρξη γρίπης και κορονοϊού, για αρκετούς ανθρώπους», συμπληρώνοντας πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και για την διάγνωση τους, καθώς «έχουν παρόμοια συμπτώματα και καμιά φορά και τα τεστ κάνουν λάθος, ξέρω περιστατικό που το τεστ έδειχνε γρίπη, αλλά ήταν κορονοϊός»