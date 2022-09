Αθλητικά

Ναόμι Οσάκα: Αποχώρησε από το τουρνουά του Τόκιο

Εγκατέλειψε το τουρνουά πριν παίξει στο δεύτερο γύρο του Τόκιο, η τενίστρια από την Ιαπωνία.

Η Ναόμι Οσάκα, αποχώρησε από το τουρνουά του Τόκιο, επικαλούμενη ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα. Η 24χρονη τενίστρια από την Ιαπωνία, επρόκειτο να αναμετρηθεί με την Βραζιλιάνα, Μπεατρίζ Χαντάντ Μαϊα για τον δεύτερο γύρο, αλλά αναγκάσθηκε να αποχωρήσει, λέγοντας ότι «το σώμα της δεν της επιτρέπει να αγωνισθεί»

«Είναι τιμή μου που μπορώ να παίξω στο Toray Pan Pacific Open, μπροστά σε όλους αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους, εδώ στην Ιαπωνία», δήλωσε η Οσάκα και πρόσθεσε: «Αυτό το τουρνουά ήταν πάντα και θα παραμείνει, ένα ιδιαίτερο τουρνουά για εμένα. Ηθελα να πάω στο γήπεδο, αλλά το σώμα μου δεν μου το επιτρέπει».

Η Οσάκα, η οποία υπήρξε επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ σήμερα βρίσκεται στο Νο 48, προσπαθεί να ανακάμψει αγωνιστικά και να επιστρέψει στο επίπεδο που της επέτρεψε να κατακτήσει τέσσερα τουρνουά Grand Slam. Ωστόσο, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι και στην συνέχεια στο US Open τον Αύγουστο, αφού αποχώρησε στον εναρκτήριο αγώνα της στο τουρνουά του Τορόντο στις 10 Αυγούστου, λόγω ενοχλήσεων στην πλάτη.

