Ενδοοικογενειακή βία: Μπήκε στο σπίτι της και την έδειρε στον ύπνο της

Σοκ προκαλεί η επίθεση που κατήγγειλε μία γυναίκα και για την οποία συνελήφθη ο εν διαστάσει σύζυγός της.

Νέο σοβαρό περιστατικό ενδοικογενειακής βίας κινητοποίησε τις Αρχές την νύχτα της Τετάρτης 21 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, χθες την νύχτα της Τετάρτης 21 Σεπτεμβρίου ενώ η ίδια κοιμόταν, ο 41χρονος μπήκε κρυφά από το μπαλκόνι του σπιτιού της, μέσα στο υπνοδωμάτιο.

Στην συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο 41χρονος έπιασε την γυναίκα από τον λαιμό και άρχισε να την απειλεί. Η γυναίκα έντρομη άρχισε να φωνάζει, με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο και να συλλαμβάνει τον άνδρα.

Σημειώνεται πως ο 41χρονος Αλβανικής καταγωγής, δεν διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα.

