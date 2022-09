Πολιτισμός

Μάρθα Καραγιάννη: το “τελευταίο αντίο” στην ηθοποιό (βίντεο)

Στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη, η οποία θα αποτεφρωθεί. Συγκίνησαν τα μηνύματα των ανθρώπων της.

Στις 12:00 φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στη Μάρθα Καραγιάννη, στην πολιτική κηδεία της που έγινε στο Α’ Νεκροταφείο.

Η σορός της Μάρθας Καραγιάννη θα αποτεφρωθεί, όπως η ίδια ήθελε.

Για το πρόβλημα που προέκυψε με την αποτέφρωση της σορού της Μάρθας Καραγιάννη, επειδή το σχετικό έγγραφο δεν είχε την υπογραφή συγγενή, πρώτου ή δευτέρου βαθμού, μίλησε χθες στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», η στενή φίλη και επί πολλά χρόνια συγκάτοικος της ηθοποιού, Ντόρα Δούμα.

Η Ντόρα Δούμα ήταν η μοναδική «συγγενής από καρδιάς» και όχι εξ αίματος, εδώ και 50 χρόνια της Μάρθας Καραγιάννη.

Αυτή ανέλαβε το καθήκον να της κλείσει τα μάτια και να τακτοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες... συνάντησε όμως εμπόδια, τα οποία όμως ξεπεράστηκαν και τελικά η επιθυμία της μεγάλης ηθοποιού θα υλοποιηθεί, μετά από παρέμβαση του Ληξιαρχείου του Δήμου Αθηναίων.

Η ίδια είχε δηλώσει την επιθυμία της αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο «Σπίτι του Ηθοποιού».

Φίλοι και συνάδελφοί της έφτασαν από νωρίς στην αίθουσα του Α' Νεκροταφείου. Ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας με τη σύζυγό του και η αδελφική της φίλη, Ντόρα, ήταν πρώτοι εκεί και τα λόγια δεν έβγαιναν.

Ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας παρών, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη φίλη και συνάδελφό του, αποκαλύπτοντας ότι, το χαρακτηριστικό της ήταν οι φιλανθρωπίες σε ανθρώπους που δεν γνώριζαν ότι τους βοηθά. 'Έχει δώσει σε μένα πολλές φορές χρήματα να τα πάω εκεί που πρέπει", είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην σύζυγός της, Βασίλης Κωνσταντίνου, μίλησε για τη Μάρθα κι όχι την Καραγιάννη, λέγοντας συγκινημένος ότι, "εγώ θέλω να βλέπω τη Μάρθα κι όχι τις ταινίες της".

Συγκινητική ήταν και η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία μίλησε για τη φιλία της με τη Μάρθα Καραγιάννη, στέλνοντάς της μήνυμα "να την περιμένει". Αποκάλυψε, μάλιστα ότι, και η ίδια θέλει να αποτεφρωθεί και οι στάχτες της να σκορπιστούν στην Κινέτα.

