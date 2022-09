Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Μανωλάς αποχαιρέτησε τους πρωταθλητές

Που θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής στόπερ που ήρθε τον περασμένο Ιανουάριο από την Νάπολι στον Πειραιά.

Ο Κώστας Μανωλάς φεύγει από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα την Αλ Σαρτζά.

Ο διεθνής κεντρικός αποχαιρέτησε σήμερα τους συμπαίκτες του στην ομάδα του Πειραιά, ανακοινώνοντας ότι θα παίξει στη μεγαλύτερη ομάδα στο Ντουμπάι.

Ο 31χρονος στόπερ επέστρεψε τον περασμένο Ιανουάριο στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό από τη Νάπολι.

Την περσινή σεζόν έπαιξε 14 φορές και πανηγύρισε την κατάκτηση της Super League.

