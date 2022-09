Life

Κηδεία Καραγιάννη - Ζωζώ Σαπουντζάκη: Την αγαπώ… να με περιμένει!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συντετριμμένη η Ζωζώ Σαπουντζάκη στην κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη. Τι είπε για την τελευταία συνάντηση τους. Τι αποκάλυψε για την δική της τελευταία επιθυμία.

«Και τι δεν έχω να θυμάμαι από την Μάρθα Καραγιάννη… Κάναμε όνειρα μαζί. Καθόμαστε, τρώγαμε και ονειρευόμαστε. Με γέλασε όμως, γιατί έφυγε…», είπε συγκλονισμένη η Ζωζώ Σαπουντζάκη, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η πολιτική κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ερωτηθείσα για την τελευταία συνάντηση τους, η Ζωζώ Σαπουντζάκη είπε «τελευταία φορά δεν μπορούσε να μου μιλήσει καλά, ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, χαιρόταν και μου έσφιγγε το χέρι».

«Η Μάρθα γύρισε πολλές ταινίες, εγώ επειδή δούλευα πολύ στα κέντρα και ξενυχτούσα δεν μπορούσα να κάνω πολλές ταινίες. Όμως συναντηθήκαμε με την Μάρθα, αγαπιόμαστε με την Μάρθα, κάναμε όνειρα με την Μάρθα…» είπε η θρυλική Ζωζώ, ενώ στο ερώτημα για το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στην εκλιπούσα ήταν «να με περιμένει».

Σχετικά με την επιθυμία της Μάρθας Καραγιάννη να αποτεφρωθεί η σορός της, αποκάλυψε ότι παρεμφερής είναι η δική της απόφαση, λέγοντας «αυτό το έκανα κι εγώ για μένα, όταν κάποια στιγμή πεθάνω, να με “πετάξουν” στην θάλασσα, στην Κινέτα.

Λίγο νωρίτερα, συντετριμμένος μίλησε για την Μάρθα Καραγιάννη ο Βασίλης Κωνσταντίνου, που ήταν επί σειρά ετών σύντροφος της.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρατικό Νίκαιας: Νοσηλεύτρια έπαθε ηλεκτροπληξία - Εικόνες με τα γυμνά καλώδια

Χανιά: 8χρονος “ξάπλωσε” νεαρό που πήγε να τον ληστέψει (βίντεο)

Μάρθα Καραγιάννη: το “τελευταίο αντίο” στην ηθοποιό (βίντεο)