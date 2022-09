Κοινωνία

Κάβο Ντόρο: Σύγκρουση πλοίων - Επιβατηγό “τράκαρε” με φορτηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των στελεχών του Λινεμικού Σώματος, μετά από την ειδοποίηση τους για το ατύχημα στα ανοιχτά.

Ελαφρά σύγκρουση μεταξύ του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «PELAGITIS» με το φορτηγό πλοίο «PARADISE ISLAND» σημαίας Παναμά σημειώθηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή Στενού Καφηρέα, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ούτε εισροή υδάτων. Tα αίτια του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας το «PELAGITIS» είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Πειραιά με 4 επιβάτες, 9 Ι.Χ. οχήματα, 21 Φορτηγά οχήματα, 3 δίκυκλα και 21 άτομα πλήρωμα με προορισμό τη Χίο, ενώ το «PARADISE ISLAND» είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Algeciras Ισπανίας με προορισμό το λιμάνι Nemrut Τουρκίας με 21 άτομα πλήρωμα.

Τα δύο πλοία κατευθύνθηκαν αυτοδύναμα στον όρμο Καρύστου όπου αγκυροβόλησαν με ασφάλεια προκειμένου επιθεωρηθούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Καστοριά - Εξαφάνιση ηλικιωμένης: Καταδικάστηκε ο γιος της σε 8 μήνες φυλάκισης

CBS Sports: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο κορυφαίος της σεζόν

Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος τουρίστας