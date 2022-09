Κοινωνία

Καλαμάτα: Μαθητές παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο (εικόνες)

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τα παιδιά, αλλά κι ένας οδηγός μηχανής. Πώς έγινε το ατύχημα.

Δύο μαθητές κι ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκαν, όταν τους παρέσυρε το όχημα ενός ηλικιωμένου στην Καλαμάτα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης, όταν ηλικιωμένος που οδηγούσε αυτοκίνητο παρέσυρε τους δύο μαθητές που περνούσαν τη διάβαση πεζών, καθώς και τον Ιταλό οδηγό μηχανής, που είχε σταματήσει για να περάσουν.

Το αυτοκίνητο συνέχισε για λίγα μέτρα την… τρελή πορεία του προσέκρουσε σε άλλο όχημα που επιχειρούσε να στρίψει από την οδό Χίου στη Λυκούργου. Οι τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο μαθητές του 1ου Λυκείου, έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

