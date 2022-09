Life

Κηδεία Καραγιάννη - Βασίλης Κωνσταντίνου: εγώ θέλω να βλέπω την Μάρθα, όχι τις ταινίες της

Εμφανώς συγκινημένος, ο επί σειρά ετών σύντροφος της ηθοποιού μίλησε για την κοινή ζωή τους και την στενή φιλία δεκαετιών που τους συνέδεαν.

Με φωνή τρεμάμενη από την συγκίνηση και με πολλή αγάπη μίλησε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Βασίλης Κωνσταντίνου, για την επί σειρά ετών σύντροφο του, Μάρθα Καραγιάννη, λίγο πριν αρχίσει η πολιτική κηδεία της ηθοποιού στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας.

Ο Βασίλης Κωνσταντίνου ανακάλεσε μνήμες από την κοινή ζωή τους, είπε ότι δεν πήγαινε στο γήπεδο να τον δει, επειδή όλοι οι θεατές ξεσηκώνονταν για να τον πικάρουν με το θέμα της σχέσης τους και να μειώσουν την απόδοση του.

Αναφέρθηκε με αγάπη για την σχέση του με την Μάρθα Καραγιάννη, λέγοντας πως θα πρέπει να περάσει καιρός για να μπορέσει να της πει "αντίο".

Όπως είπε ο Βασίλης Κωνσταντίνου, η Μάρθα Καραγιάννη συνέβαλε στο να γίνει καλύτερος άνθρωπος και να βελτιωθεί σε αρκετά σημεία, ενώ ερωτηθείς για το ποια ταινία της ήταν η αγαπημένη του και εκείνη που θα προτιμά να βλέπει στο εξής, λέγοντας «εγώ θέλω να βλέπω την Μάρθα, όχι τις ταινίες της», ενώ σε άλλο σημείο της δήλωσης του τόνισε «εγώ αγάπησα την Μάρθα σαν άνθρωπο και όχι την σταρ».

