Φακές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μια ξεχωριστή συνταγή για φακές, με πολλά λαχανικά, ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην εκπομπή "Το Πρωινόι".

Την συνταγή της με μια εξαιρετικά γευστική παραλλαγή για τις φακές ετοίμασε και μας προτείνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό», όπου ετοίμασε το φαγητό με διακοπές, λόγω των απευθείας συνδέσεων της εκπομπής με το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και την πολιτική κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, oi κόκκινες φακές σούπα είναι ένα παραδοσιακό και θρεπτικό φαγητό και η δική της συνταγή, με πολλά λαχανικά, κάνει τα παιδιά να τις λατρέψουν.

Για τις φακές

500 γρ. φακές ψιλές

1/2 φλ. ελαιόλαδο

2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα

2 κομμάτι/ια πράσα μικρά, τρυφερά ψιλοκομμένα

2 σκελ. σκόρδο ψιλοκομμένες

2 καρότα τριμμένα ή πολύ ψιλοκομμένα

2 ντομάτες μέτριες ψιλοκομμένες

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας κοφτές

2 δαφνόφυλλα

Λίγη ρίγανη

Λίγο ξύδι

αλάτι

πιπέρι

Για το σερβίρισμα

ελιές

φέτα

τραγανό ψωμί

Εκτέλεση

Ξεπλένουμε πρώτα τις φακές και τις βράζουμε με μπόλικο νερό για 5 λεπτά και τις στραγγίζουμε.

Ζεσταίνουμε 3-4 κουταλιές από το συνολικό ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το πράσο για 3 λεπτά.

Προσθέτουμε το σκόρδο και το καρότο και ανακατεύουμε για να λαδωθούν. Προσθέτουμε τον πελτέ και τον τρίβουμε στην βάση της κατσαρόλας.

Προσθέτουμε τις φακές, τις ντομάτες, το δαφνόφυλλο και νερό ζεστό για να σκεπάζει το φαγητό.

Σκεπάζουμε το φαγητό και βράζουμε για περίπου 25 λεπτά σε χαμηλή φωτιά για να χυλώσουν τα υλικά.

Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και στο τέλος και προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο από το 1/2 φλ. σιγά σιγά, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα σε χαμηλή φωτιά για να χυλώσουν οι φακές σούπα.

Στο τέλος προσθέτουμε 2 κουταλιές ξύδι και πασπαλίζουμε με λίγη ρίγανη.

Δοκιμάζουμε και ελέγχουμε το αλατοπίπερο.

Συμβουλές





Πάντα να τις τρώτε με κάποιο αμυλούχο τρόφιμο, ρύζι ή ψωμί, γιατί σας δίνει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, ισάξιας του κρέατος.

Ο χρόνος βρασμού για τις φακές ποικίλλει πάντα ανάλογα με το πόσο βραστερό είναι το όσπριο. Οι φακές είναι έτοιμες όταν χυλώσουν.

Μπορείτε να προσθέσετε μια γλυκοπατάτα ή μια πατάτα κομμένη σε καρέ για πιο πλούσιο αποτέλεσμα.





