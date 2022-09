Κοινωνία

Γεωργία Μπίκα – βιασμός: Στο αρχείο η υπόθεση από τον Άρειο Πάγο

Σωστό έκρινε το απαλλακτικό βούλευμα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Απορρίφθηκε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το αίτημα αναίρεσης του βουλεύματος με το οποίο απηλλάγη 27χρονος για την υπόθεση με τον βιασμό που κατήγγειλε ότι υπέστη 24χρονη, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Με διάταξή του, ο αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αχ. Ζήσης θέτει την υπόθεση στο αρχείο, θεωρώντας ορθό το σκεπτικό του βουλεύματος, με το οποίο το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης απήλλαξε τον 27χρονο από την κατηγορία των «γενετήσιων πράξεων χωρίς τη συναίνεση του θύματος».

Η 24χρονη είχε προσφύγει το προηγούμενο διάστημα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας την αναίρεση του απαλλακτικού βουλεύματος.

