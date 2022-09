Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα ειναι συνολικά τα κρούσματα στην χώρα μας. Αίσθηση προκαλούν τα ευρήματα του ΕΟΔΥ για το φύλο των ασθενών που καταγράφονται στην Ελλάδα.

Τρία νέα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων, μέσα στην τελευταία εβδομάδα, καταγράφηκαν στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

«Η ευλογιά των πιθήκων είναι ιογενής λοίμωξη που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1958. Έκτοτε, εμφανίζεται σε τροπικές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μέσω της επαφής με άγρια ζώα και από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή σωματική επαφή.

Το Μάιο του 2022 καταγράφηκε αυξημένος αριθμός κρουσμάτων ευλογιάς των πιθήκων σε μη ενδημικές χώρες. Συνολικά, στην Ευρώπη, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2022 καταγράφηκαν 24.256 κρούσματα της νόσου σε 44 διαφορετικές χώρες (πηγή: https://monkeypoxreport.ecdc.europa.eu/).

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αφορούν στα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της λοίμωξης από ιό της ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα, βάσει των δεδομένων που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και έχουν καταγραφεί μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο συνολικός αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από την έναρξη της καταγραφής ανέρχεται σε 72 (όλοι άνδρες, διάμεση ηλικία: 36 έτη (19-61), εκ των οποίων 20 ανέφεραν ταξίδι στο εξωτερικό εντός του χρόνου επώασης της νόσου (28%).

Σημειώνεται ότι τα καταγεγραμμένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ήδη αναρρώσει ή αναρρώνουν σε γενικά καλή κλινική κατάσταση».

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία Καραγιάννη - Ζωζώ Σαπουντζάκη: Την αγαπώ… να με περιμένει!

Καστοριά - Εξαφάνιση ηλικιωμένης: Καταδικάστηκε ο γιος της σε 8 μήνες φυλάκισης

Κηδεία Καραγιάννη - Βασίλης Κωνσταντίνου: εγώ θέλω να βλέπω την Μάρθα, όχι τις ταινίες της