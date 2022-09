Υγεία - Περιβάλλον

Παίδων “Αγία Σοφία”: Αναισθησιολόγοι για να μην χαθούν άλλα χειρουργεία

Οι κινήσεις του υπουργείου Υγείας για την αναπλήρωση των χειρουργείων στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα συναντήθηκαν σήμερα με το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΝΑΠ και 5μελή Επιτροπή από το Παίδων Αγία Σοφία για το θέμα των αναισθησιολόγων.

Κατά τη συνάντηση και μετά από προτάσεις της ΕΙΝΑΠ αποφασίστηκαν οι άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα:

Η προκήρυξη θέσεων του Αγία Σοφία για αναισθησιολόγους και λοιπές απαραίτητες θέσεις θα γίνει κατά προτεραιότητα

Η ενίσχυση του νοσοκομείου θα γίνει με μετακίνηση αναισθησιολόγων μέχρι την ολοκλήρωση της προκήρυξης ώστε να λειτουργήσει άλλη μία θέση χειρουργείου.

Σε συνεννόηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία θα επανασχεδιαστεί ο προγραμματισμός για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των χειρουργείων.

