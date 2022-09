Life

“Το Πρωινό” - Αγαπηνός: Ο Μαζωνάκης, ο Σχοινάς και η αποζημίωση (βίντεο)

Ποιο ποσό μπορεί να ζητηθεί από τον Διονύση Σχοινά. Τι υποστηρίζει η ιδιοκτησία του κέντρου, για τους λόγους που “΄χάλασε το σχήμα” πριν την πρεμιέρα και τις προκαταβολές σε Σχοινά και Γαρμπή.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μίλησε την Πέμπτη ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός, που εκπροσωπεί τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, στο οποίο επρόκειτο να εμφανιστούν μαζί ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Διονύσης Σχοινάς, συνεργασία όμως που ουδέποτε απόλαυσαν θεατές επί σκηνής.

Η Καίτη Γαρμπή, μιλώντας στην εκπομπή προ ημερών, είχε υποστηρίξει πως έχει 100% δίκιο ο Διονύσης Σχοινάς στην κόντρα του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά και την δεύτερη ματαίωση της πρεμιέρας των κοινών εμφανίσεων τους.

Ο Νίκος Αγαπηνός είπε πως υπαίτιος είναι ο Διονύσης Σχοινάς, καθώς την πρώτη φορά διαφωνούσε με την αφίσα και αναβλήθηκε η πρεμιέρα, μέχρι που άλλαξε η αφίσα και ήταν της εγκρίσεως του, αφού την «ανέβασε» και ο ίδιος στα social media, ενώ την δεύτερη φορά, δεν εμφανίστηκε στο νυχτερινό κέντρο ούτε την παραμονή της πρεμιέρας για την γενική πρόβα ούτε την ημέρα που επρόκειτο να ξεκινήσουν οι εμφανίσεις.

Μάλιστα, όπως υποστήριξε ο συνήγορος του επιχειρηματία, ο Διονύσης Σχοινάς δεν έχει απαντήσει στις οχλήσεις της επιχείρησης για τους λόγους της «εξαφάνισης» του ούτε φυσικά για να επιστρέψει την προκαταβολή των 40.000 ευρώ που έχει λάβει. Ο επιχειρηματίας ζητά πίσω, μαζί με αυτό το ποσό, άλλες 20.000 ευρώ από προκαταβολή που είχε εισπράξει η Καίτη Γαρμπή για εμφανίσεις που δεν έγιναν λόγο κορονοϊού, καθώς το ποσό αυτό επρόκειτο να συμψηφιστεί με αμοιβές του Διονύση Σχοινά για τις εμφανίσεις του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο δικηγόρος είπε πως και να επιστραφούν οι προκαταβολές αυτές, έχει εντολή να προχωρήσει κανονικά τις νομικές διαδικασίες για αγωγές κατά του Διονύση Σχοινά, κάτι ου πιθανότατα σε δύο δόσεις, όπως είπε, καθώς άμεσα θα κατατεθεί αγωγή για ηθική βλάβη για την δυσφήμιση που υπέστη η επιχείρηση που εμφανίστηκε ως αναξιόπιστη και σε δεύτερο χρόνο η αγωγή για την αποζημίωση λόγω διαφυγόντων κερδών. Μάλιστα, όπως είπε, το ποσό που θα αξιώσει η επιχείρηση, καθώς θα «χάσει έσοδα» από την μη εμφάνιση του Διονύση Σχοινά στο νυχτερινό κέντρο, ίσως να φθάσει και τα 2 εκατομμύρια ευρώ!

