Τουρκική λίρα: Σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου

Ο Ερντογάν αμφισβητεί τις κλασικές οικονομικές θεωρίες, ρίχνει τα επιτόκια και η τουρκική λίρα βυθίζεται.

Η τουρκική κεντρική τράπεζα μείωσε την Πέμπτη το κύριο επιτόκιό της για δεύτερο διαδοχικό μήνα, από 13% σε 12%, και η ισοτιμία της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου έπεσε στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδό της.

Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος ήταν την Πέμπτη στις 18,38 λίρες για ένα δολάριο, επίπεδο που αποτελεί ιστορικό χαμηλό ρεκόρ.

Η κεντρική τράπεζα, η οποία είχε ήδη μειώσει τον περασμένο μήνα το κύριο επιτόκιό της κατά μία μονάδα, δικαιολόγησε την απόφασή της επικαλούμενη και πάλι τις «αβεβαιότητες αναφορικά με την παγκόσμια ανάπτυξη και τους γεωπολιτικούς κινδύνους».

Ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος λέει ότι προκρίνει την ανάπτυξη και τις εξαγωγές σε σχέση με τη σταθερότητα των τιμών, είχε ζητήσει τον Ιούνιο νέες μειώσεις των επιτοκίων, τα οποία παρέμεναν επί μήνες σταθερά.

Αντίθετα από τις κλασικές οικονομικές θεωρίες, ο Τούρκος πρόεδρος υποστηρίζει ότι τα υψηλά επιτόκια ευνοούν τον πληθωρισμό.

Συνέπεια αυτής της νομισματικής πολιτικής του, που επικρίνεται ευρύτατα, είναι ότι η τουρκική λίρα, η οποία είχε ήδη χάσει 44% της αξίας της έναντι του δολαρίου το 2021, έχει χάσει από την 1η Ιανουαρίου επιπλέον 27% της αξίας της έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

Λόγω της κατάρρευσης της λίρας, ο πληθωρισμός έφθασε τον Αύγουστο στο 80,2% σε επίπεδο έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο υψηλότερος από το 1998.

