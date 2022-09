Οικονομία

myTEKA: Ο προσωπικός κουμπαράς για την επικουρική σύνταξη

Οδηγός για τη χρήση του προσωπικού κουμπαρά για την επικουρική σύνταξη.

«Σήμερα, δίνουμε σάρκα και οστά στον έλεγχο που έχει κάποιος νέος πάνω στον ατομικό του κουμπαρά. Δημιουργούνται βαθμιαία όλα εκείνα τα ηλεκτρονικά εργαλεία που επιτρέπουν στον νέο άνθρωπο να βλέπει όποια στιγμή θέλει πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον ατομικό του κουμπαρά σε σχέση με την επικουρική του σύνταξη», υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη σημερινή παρουσίαση της νέας εφαρμογής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Όπως είπε, «περισσότεροι από 102.000 νέες και νέοι συμπολίτες μας έχουν εγγραφεί στο ΤΕΚΑ τους τελευταίους μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι, καθώς η εγγραφή των εργαζομένων που βρίσκουν για πρώτη φορά δουλειά είναι υποχρεωτική, 102.000 νέοι έχουν βρει για πρώτη φορά δουλειά από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά και, μάλιστα, χωρίς να υπολογίζονται όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι».

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την τοποθέτησή του, τόνισε πως, «με το myTEKA, η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών ασφάλισης και, ειδικότερα, ενός κομβικού τομέα, της επικουρικής ασφάλισης των νέων». Επιπλέον, πρόσθεσε πως σήμερα υλοποιούμε αυτό που, πριν από λίγα χρόνια, φαινόταν πολύ μακρινό: «κάθε νέα και κάθε νέος να μπορεί άμεσα και σε πραγματικό χρόνο να έχει πλήρη εικόνα της επικουρικής του ασφάλισης».

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ανάπτυξη του myTEKA είναι ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της καλύτερης ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει πλήρη ενημέρωση για τις εισφορές και την εξέλιξη της αποταμίευσής τους. Οι ασφαλισμένοι σταδιακά αποκτούν τον έλεγχο της επικουρικής τους σύνταξης και βλέπουν πού πραγματικά συγκεντρώνονται και επενδύονται οι εισφορές τους.

Πρόκειται για μια καινοτόμο εφαρμογή που παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση στους πολίτες.

Με μια ματιά, ο ασφαλισμένος ενημερώνεται για:

το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει ο ίδιος ή/και ο εργοδότης του,

το κέρδος από τις αποδόσεις των επενδύσεών του,

το ιστορικό εισφορών και

την κίνηση λογαριασμού.

Το myteka.gov.gr είναι διαθέσιμο προς το παρόν για μη μισθωτούς, ενώ, έως το τέλος του 2022, θα είναι διαθέσιμο για το σύνολο των ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί στο ΤΕΚΑ.Η νέα υπηρεσία είναι επίσης προσβάσιμη, μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Εργασία και ασφάλιση» και την υποενότητα «Συνταξιοδότηση». Την άνοιξη του 2023 θα είναι διαθέσιμο και το mobile app myTEKA. Επιπλέον, από το 2023 θα είναι ορατή η εξέλιξη των επενδύσεων.

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση της web εφαρμογής myteka.gov.gr, που αναπτύχθηκε από το υπουργείο Εργασίας, με τη συνδρομή και της Γ.Γ. Απλούστευσης των διαδικασιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΚΑ, Παυλίνα Καρασιώτου και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε ότι το ΤΕΚΑ ενσαρκώνει μια βασική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης που αφορά στην επικουρική ασφάλιση. «Με το νέο σύστημα έχουμε τρεις θετικές ειδήσεις: Πρώτον, προσαρμοζόμαστε σε αυτά που ισχύουν στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες για τις επικουρικές συντάξεις. Με τη μεταρρύθμιση, που υλοποιούμε, δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους ασφαλισμένους - γιατί στο νέο σύστημα εντάσσονται αυτοί που πιάνουν για πρώτη φορά δουλειά και από το 2023 θα εντάσσονται και οι νέοι έως 35 ετών, εφόσον το επιθυμούν - να έχουν έλεγχο πάνω στη σύνταξή τους. Δεν μπαίνουν τα χρήματα σε έναν μεγάλο κορβανά που τα διαχειρίζεται το κράτος. Υπάρχει ένας ατομικός λογαριασμός που μπορεί να παρακολουθεί ο νέος ασφαλισμένος και να βλέπει πώς εξελίσσονται οι αποταμιεύσεις του σε σχέση με την επικουρική του σύνταξη. Με τον τρόπο αυτό, δίνουμε μεγαλύτερες ελευθερίες στους νέους. Δεν φροντίζει κάποιος άλλος γι' αυτούς, χωρίς αυτούς» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Δεύτερον, ο υπουργός τόνισε επίσης ότι ο αριθμός των νέων ασφαλισμένων που έχουν εγγραφεί στο ΤΕΚΑ από τις αρχές του έτους υπερέβη τις προσδοκίες του υπουργείου. Όπως είπε, «την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, ενεγράφησαν 102.000 νέοι εργαζόμενοι που μπήκαν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, στη Ελλάδα που προέρχεται από δεκαετή κρίση. Αυτό είναι απόδειξη ότι κάτι θετικό γίνεται στην οικονομία και την απασχόληση, όσον αφορά στους νέους Έλληνες και Ελληνίδες».

Τρίτον, επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης «χρησιμοποιούμε, για το νέο ταμείο το ΤΕΚΑ, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει στους νέους να ελέγχουν τις αποταμιεύσεις τους. Διευρύνουμε δηλαδή τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο Δημόσιο».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Με το myTEKA, η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών ασφάλισης και, ειδικότερα, ενός κομβικού τομέα, της επικουρικής ασφάλισης των νέων. Σήμερα, υλοποιούμε αυτό που, πριν από λίγα χρόνια, φαινόταν πολύ μακρινό: κάθε νέα και κάθε νέος να μπορεί άμεσα και σε πραγματικό χρόνο να έχει πλήρη εικόνα της επικουρικής του ασφάλισης. Το myTEKA είναι ήδη προσβάσιμο από το gov.gr και από την άνοιξη του 2023 θα είναι διαθέσιμη και η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, λειτουργώντας ως εργαλείο διαφάνειας και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων προς τον ασφαλιστικό φορέα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ως υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είμαστε αρωγοί της τεράστιας δουλειάς που γίνεται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Καθημερινά, με κάθε νέα πρωτοβουλία, που υλοποιούμε, εφαρμόζουμε στο πεδίο αυτό που ισχύει παντού: ότι δηλαδή το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης είναι ψηφιακό».

Κατά την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, ανέφερε: «Έναν χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου 4826/2021, που εισήγαγε την επικουρική κεφαλαιοποιητική ασφάλιση στο κοινωνικοασφαλιστικό μας σύστημα, το νέο Ταμείο, το ΤΕΚΑ έχει ήδη πάνω από 100.000 ασφαλισμένους, λόγω της υψηλότερης του αναμενομένου επίδοσης της οικονομίας και της ραγδαίας μείωσης της ανεργίας. Καθώς το Ταμείο αναπτύσσεται καθημερινά σε όλα τα επίπεδα, σήμερα παρουσιάζουμε το myTEKA».

Η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΚΑ, Παυλίνα Καρασιώτου, σημείωσε: «Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας της κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης για τους νέους, δεσμευτήκαμε για ένα Ταμείο με σύγχρονο πρόσωπο και χρήση των νέων τεχνολογιών. Το myTEKA, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξατομικευμένης πληροφόρησης, είναι η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. Αποτελεί τον καθρέφτη της νέας επικουρικής, προσφέροντας στον ασφαλισμένο διαφάνεια και έλεγχο πάνω στις εισφορές του, τις επενδύσεις του και τον ατομικό του λογαριασμό γενικότερα. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο το Ταμείο λογοδοτεί προς τον ασφαλισμένο.

Σήμερα, ανακοινώνουμε την πρόσβαση στο myTEKA για τους μη μισθωτούς. Οι μισθωτοί θα έχουν πρόσβαση, μέχρι το τέλος του 2022, ενώ την άνοιξη του 2023 θα είναι διαθέσιμο το mobileapp. Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες λειτουργίες, φιλικές προς τον χρήστη, πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτησή του».

