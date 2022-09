Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: τα θέματα του Σαββατοκύριακου

Πλούσια και ποικίλη η ατζέντα των εκπομπών υγείας και ευεξίας, που παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή, η Φωτεινή Γεωργίου, στον ΑΝΤ1.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σαββατο, 24 Σεπτεμβρίου, στις 10:00:

Τι πρέπει να τρώνε τα παιδιά μας στον παιδικό σταθμό και στο σχολείο;

Ο χρόνιος πόνος που ταλαιπωρεί και πώς σχετίζεται το μικροβίωμα;

Υγεία & Αλληλεγγύη: Το παράδειγμα της πρωταθλήτριας στίβου με μεταμόσχευση νεφρού.

Αυτοθεραπευτικές κινήσεις για βλάβες στον ώμο.

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 10:00:

Πονοκέφαλος και ζαλάδα. Τι μπορεί να συμβαίνει;

Πώς βοηθά η τεχνολογία καταλυτικά στη ρύθμιση του σακχάρου;

Υγεία & Ζώα: Πότε μπαίνει το σκυλάκι μας στην 3η ηλικία και ποια είναι η σωστή φροντίδα που πρέπει να του παρέχουμε;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

