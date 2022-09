Κοινωνία

Αθήνα: χειροπέδες στον ληστή με το γιλέκο (εικόνες)

Συνελήφθησαν δύο άτομα που πραγματοποιούσαν ληστείες σε τράπεζες. Ο τρόπος δράσης τους και η σύλληψή τους.

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 21-9-2022 στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής που έλαβε χώρα σε δύο σημεία στην Αθήνα, δύο αλλοδαποί (ηλικίας 42 και 22 ετών) μέλη σπείρας που προέβαινε συστηματικά σε ένοπλες ληστείες σε βάρος υποκαταστημάτων τραπεζών και τυχερών παιγνίων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων ληστειών που στοχοποιούσαν υποκαταστήματα τραπεζών και τυχερών παιγνίων και είχαν καταγραφεί από το Σεπτέμβριο του 2021, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό των δραστών και την παύση της εγκληματικής τους δράσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν μεθοδικά σε ένοπλες ληστείες σε βάρος τραπεζών και καταστημάτων τυχερών παιγνίων, με τα μέλη τους να έχουν καθορισμένους και διαμοιρασμένους ρόλους.

Όσον αφορά τον τρόπο διάπραξης των ληστειών, ο φυσικός αυτουργός εισέρχονταν στο κατάστημα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καπέλο ή περούκα, γυαλιά ηλίου και χειρουργική μάσκα.

Στη συνέχεια, ακινητοποιούσε με την απειλή πιστολιού τους υπαλλήλους του εκάστοτε καταστήματος και αφού αφαιρούσε τα χρήματα από τα ταμεία, εξανάγκαζε τον διευθυντή να του ανοίξει την πόρτα ασφαλείας, από όπου διέφευγε.

Ακολούθως, σε κοντινή απόσταση και για να μην κινεί υποψίες, άλλαζε το ρουχισμό που φορούσε κατά τη διάρκεια της κάθε ληστείας και έβαζε συνήθως φωσφοριζέ γιλέκο που παρέπεμπε σε υπάλληλο Δήμου.

Η ασφαλής διαφυγή του φυσικού αυτουργού υποστηρίζονταν και διασφαλίζονταν από συνεργούς που ανέμεναν σε κοντινή απόσταση από τα υποκαταστήματα. Εκτός αυτού, οι συνεργοί ήταν επιφορτισμένοι και με το ρόλο του τσιλιαδόρου που συνίσταται στην ενημέρωση του φυσικού αυτουργού σε ενδεχόμενη κίνηση αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν:

γιλέκο χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη «Έργα Πρασίνου» που παρέπεμπε σε γιλέκο υπαλλήλου Δήμου,

ρουχισμός φορεμένος κατά την διάπραξη των ληστειών,

πλαστό δελτίο ταυτότητας ομογενούς,

μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μετάβασης και διαφυγής από τα σημεία τέλεσης των ληστειών,

νάιλον συσκευασία που περιείχε -1.5- γραμμ. κάνναβη,

-3- κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των -235- ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, εξιχνιάστηκαν (11) περιπτώσεις ληστειών σε Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο, Δάφνη, Παγκράτι, Πετράλωνα και Μοσχάτο, εκ των οποίων οι (8) αφορούν σε υποκαταστήματα τραπεζών και οι (3) σε υποκαταστήματα τυχερών παιγνίων.

Το συνολικό ποσό που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ανέρχεται στις -76.548- ευρώ.

Ο 42χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, πλαστογραφία και απόδραση κρατουμένου, ενώ ο 22χρονος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση, τόσο άλλων μελών της οργάνωσης, όσο και άλλων αξιόποινων πράξεων, συνεχίζεται.

